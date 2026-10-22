अधूरी मोहब्बत में लगने लगता है 'जग सूना-सूना', टूटे दिल की आवाज बने थे Rahat Fateh Ali Khan

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'कव्वाली किंग' नुसरत फतेह अली खान (Nusrat Fateh Ali Khan) के भतीजे राहत फतेह अली खान (Rahat Fateh Ali Khan) ने बॉलीवुड में कई आइकॉनिक गाने गाए हैं। उनका एक गाना सपने टूटने की आह को बयां करता है।

यह गाना बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक सैड सॉन्ग्स में से एक है जो एकतरफ मोहब्बत, टूटे दिल और जुदाई के गम को दर्शाता है। राहत फतेह अली खान ने जिस अंदाज में इस गाने को गाया है, उसने इस गाने को और भी दर्दभरा बना दिया।

शाह रुख खान का सैड सॉन्ग इस गाने को बड़े पर्दे पर शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) ने जीया। गाने के बोल उनके टूटे दिल और प्यार में उम्मीद टूटने के दर्द को बयां करते हैं। जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, वो 'जग सूना सूना लागे' (Jag Soona Soona Lage Song) है।

सिचुएशन को अच्छे से बयां करता है गाना 'ओम शांति ओम' (Om Shanti Om) का सुपरहिट गाना 'जग सूना सूना लागे' तब बजता है, जब ओम (शाह रुख खान) को पता चलता है कि शांति (दीपिका पादुकोण) किसी और से प्यार करती है। इस दर्दभरे गाने को कुमार ने बड़ी खूबसूरती के साथ गढ़ा है।

ऋचा के साथ राहत ने गाया था गाना इस गीत का संगीत भी बेहतरीन है। इसे विशाल-शेखर की जोड़ी ने तैयार किया है। वहीं, गाना राहत फतेह अली खान और ऋचा शर्मा (Richa Sharma) ने गाया। उनकी आवाज में यह गाना कल्ट क्लासिक बन गया। यह गाना आज भी बॉलीवुड के सबसे सैड सॉन्ग्स की लिस्ट में शुमार है।