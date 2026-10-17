पाकिस्तानी गजल से प्रेरित है Aishwarya Rai का ये कल्ट गाना, अल्का-कुमार सानू और उदित ने दी थी आवाज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 23 साल पहले जिस गाने में ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) ने रोमांस किया था और जिसे गाने के लिए तीन दिग्गज सिंगर्स अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू को साथ लाया गया था, वो गीत वास्तव में एक पाकिस्तानी गजल से प्रेरित है।

70 और 80 के दशक में पाकिस्तानी सिंगर ने एक पाकिस्तानी कवि की उर्दू में लिखी हुई गजल गाई और वह इतनी पॉपुलर हुई की 46 साल पहले उस्ताद गुलाम अली (Ghulam Ali) ने भी गाया। बाद में इसी उर्दू गाने के बोल को हिंदी में बनाया गया और यह बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक गानों की फेहरिस्त में शामिल हो गया।

तीन सिंगर्स ने दी थी आवाज दिलचस्प बात यह थी कि इस गीत को गाने के लिए तीन सिंगर्स कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक को बुलाया गया। उस दौर में कुमार और उदित के बीच तगड़ा कॉम्पटीशन हुआ करता था क्योंकि दोनों ही 90s और 2000s के शुरू में अपने गीतों के लिए दिलों में बस गए थे। यह गाना था 'दिल का रिश्ता' (Dil Ka Rishta)।

23 साल से हिट है बॉलीवुड सॉन्ग 2003 में रिलीज हुई फिल्म 'दिल का रिश्ता' (Dil Ka Rishta Film) में ऐश्वर्या राय, प्रियांशु चटर्जी और अर्जुन रामपाल मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन इसके सभी गाने कल्ट बन गए थे। यह गाना टाइटल ट्रैक 'दिल का रिश्ता' है। यह गाना 2000s के दौर का सबसे सुपरहिट गाना है। यह दिल छू लेने वाले गाने को अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित ने गाया था।