वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस की 'किंग' बनी Udta Teer, आयुष्मान खुराना की Spy Comedy पर हुई नोटों की बारिश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान स्टारर स्पाई कॉमेडी ने 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म ने पहले दिन अच्छी ओपनिंग की वहीं वीकेंड पर भी फिल्म ने जमकर नोट छापे हैं। आइए जानते हैं रविवार को मूवी ने कितनी कमाई की?

'उड़ता तीर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 सैकनिल्क के मुताबिक, उड़ता तीर (Udta Teer) ने 4.10 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की। फिल्म ने दूसरे दिन 7.25 करोड़ रुपये की कमाई की वहीं तीसरे दिन की बात करें तो इसने रविवार को बढ़त हासिल करते हुए 7.27 करोड़ रुपये की कमाई की।

यह कलेक्शन 5,691 शोज और 24% ऑक्यूपेंसी के साथ हुआ है। इस कमाई के साथ फिल्म ने टोटल नेट इंडिया कलेक्शन 18.62 करोड़ रुपये और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 22.11 करोड़ रुपये हुआ है। उड़ता तीर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 - 7.27 करोड़ रुपये नेट इंडिया कलेक्शन- 18.62 करोड़ रुपये ग्रॉस इंडिया कलेक्शन- 22.11 करोड़ रुपये क्या है फिल्म की कहानी? फिल्म की कहानी आयुष्मान खुराना के किरदार बिलाल अहमद के ईर्द-गिर्द घूमती है जो पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) का एक स्लीपर एजेंट है। वह कश्मीर के बारामूला में भारत के काउंटर टेररिज्म स्क्वॉड (CTS) में घुसपैठ कर लेता है।

एक हादसे के बाद बिलाल की याद्दाश्त चली जाती है और वह अपनी असली पहचान भूल जाता है। उसे लगता है कि वह एक कट्टर देशभक्त भारतीय एजेंट है। इस उलझन में कि 'देशभक्ति तो याद है पर यह नहीं याद रहता कि किस देश का'। अपनी असली पहचान से अनजान, बिलाल अंदर पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को खत्म करना शुरू कर देता है। इससे उसके असली ISI हैंडलर और साथी आतंकी घबरा जाते हैं और बुरी तरह परेशान हो जाते हैं।