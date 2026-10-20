बैन हुई Udta Teer! इस देश में नहीं रिलीज होगी आयुष्मान खुराना की स्पाई-कॉमेडी फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खराना और एक्ट्रेस सारा अली खान का नाम इन दिनों आने वाली फिल्म उड़ता तीर (Udta Teer) को लेकर चर्चा में बना हुआ है। स्पाई कॉमेडी जॉनर की इस मूवी की रिलीज में अधिक समय नहीं बचा है और इससे पहले इस देश ने उड़ता तीर की रिलीज पर प्रतिबंध लगा दिया है।

विदेश में उड़ता तीर को बैन किया गया है, जिससे मेकर्स को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन से देश में आयुष्मान की ये फिल्म प्रदर्शित नहीं की जाएगी। उड़ता तीर पर इस देश में लगा बैन विदेशों में भारतीय फिल्मों के रिलीज पर रोक लगाने का मामला पुराना नहीं है। इस मामले में फिलहाल नया नाम आयुष्मान खुराान स्टारर उड़ता तीर का शामिल हो रहा है, जिसे भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने बैन कर दिया है। सोमवार को नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया गया है कि फिल्म उड़ता तीर को नेपाल में नहीं रिलीज किया जाएगा।