'सॉरी मैंने आपको बुढ़ऊ...' Ayushmann Khurrana ने अमिताभ बच्चन से मांगी माफी, बर्थडे स्पेशल वीक में दिया ट्रिब्यूट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सारा अली खान और आयुष्मान खुराना 5 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के एक खास सेलिब्रिटी एपिसोड में गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। ये दोनों अपनी आने वाली फिल्म 'उड़ता तीर' के प्रमोशन के लिए इस क्विज शो में आए थे।

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आप 28 के लगते हैं- आयुष्मान खुराना आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) ने कहा, 'फिल्म में मैंने आपको 'बुड्ढा' कहा, इसके लिए माफ करना। आप बुड्ढे नहीं हैं, असल जिंदगी में आपमें 84 साल के व्यक्ति वाली कोई बात नहीं है, आप 28 साल के लगते हैं'।