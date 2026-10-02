Drishyam 3 के खौफ से 'उड़ता तीर' ने बदला रास्ता, कब रिलीज होगी Ayushmann Khurrana की फिल्म?
आयुष्मान खुराना स्टारर उड़ता तीर (Udta Teer) के मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी है।
HighLights
'दृश्यम 3' के बीच उड़ता तीर की बदली रिलीज डेट
कब रिलीज होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म?
पहले 9 अक्टूबर को थिएटर्स में देने वाली थी दस्तक
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान स्टारर 'उड़ता तीर' पहले 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब फिल्म के मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है और अब फिल्म दो हफ्ते बाद थिएटर्स में आएगी।
मेकर्स ने पोस्टपोन की फिल्म की रिलीज डेट
'उड़ता तीर' (Udta Teer) अपने ट्रेलर और चल रहे प्रमोशन से काफी चर्चा बटोर रही है। फिल्म को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए मेकर्स ने समझदारी भरा फैसला लेते हुए इसकी रिलीज डेट 23 अक्टूबर कर दी है। इससे फिल्म को रिलीज के लिए बेहतर समय और ज्यादा स्क्रीन मिलेंगी, जबकि अचानक भीड़-भाड़ वाले मार्केट में स्क्रीन के लिए समझौता नहीं करना पड़ेगा।
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मेकर्स ने क्यों लिया ये फैसला?
मेकर्स का यह एक समझदारी भरा और रणनीतिक कदम है। ट्रेलर और प्रमोशन से फिल्म की अच्छी चर्चा हो रही है और रिलीज के लिए बेहतर समय चुनने से फिल्म को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पर दिखाए जाने का मौका मिलेगा।
नई रिलीज डेट के साथ, 'उड़ता तीर' अब 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आएगी। मेकर्स इस अतिरिक्त समय का इस्तेमाल फिल्म को ऐसे समय में दर्शकों के सामने लाने के लिए करना चाहते हैं जब दूसरी फिल्में कम रिलीज हो रही हों।
फिल्म में नजर आएंगे ये सितारे
फिल्म में आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही सारा अली खान (Sara Ali Khan), गुलशन ग्रोवर, मुकुल देव और राम कपूर भी हैं। फिल्म के टाइटल और प्रमोशनल मटीरियल ने इस प्रोजेक्ट के प्रति लोगों में दिलचस्पी पैदा की है, और उम्मीद है कि यह फिल्म एक्टर के लिए एक और अलग तरह का किरदार पेश करेगी।
आयुष्मान पिछली बार पत्नी पत्नी और वो दो में नजर आए थे वहीं आने वाले वक्त में उनकी दो बैक-टू-बैक फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार है। अक्टूबर में उड़ता तीर की रिलीज के बाद उनकी सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी ये प्रेम मोल लिया (Yeh Prem Mol Liya) नवंबर में सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है।
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इस फिल्म में वे शरवरी वाघ के साथ नजर आएंगे। फिल्म के गानों को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। फिलहाल दृश्यम 3 ने थिएटर्स में दस्तक दे दी है और इसे क्रिटीक्स का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है।