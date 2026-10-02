Drishyam 3 के खौफ से 'उड़ता तीर' ने बदला रास्ता, कब रिलीज होगी Ayushmann Khurrana की फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान स्टारर 'उड़ता तीर' पहले 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब फिल्म के मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है और अब फिल्म दो हफ्ते बाद थिएटर्स में आएगी।

मेकर्स ने पोस्टपोन की फिल्म की रिलीज डेट 'उड़ता तीर' (Udta Teer) अपने ट्रेलर और चल रहे प्रमोशन से काफी चर्चा बटोर रही है। फिल्म को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए मेकर्स ने समझदारी भरा फैसला लेते हुए इसकी रिलीज डेट 23 अक्टूबर कर दी है। इससे फिल्म को रिलीज के लिए बेहतर समय और ज्यादा स्क्रीन मिलेंगी, जबकि अचानक भीड़-भाड़ वाले मार्केट में स्क्रीन के लिए समझौता नहीं करना पड़ेगा।

नई रिलीज डेट के साथ, 'उड़ता तीर' अब 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आएगी। मेकर्स इस अतिरिक्त समय का इस्तेमाल फिल्म को ऐसे समय में दर्शकों के सामने लाने के लिए करना चाहते हैं जब दूसरी फिल्में कम रिलीज हो रही हों।

फिल्म में नजर आएंगे ये सितारे फिल्म में आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही सारा अली खान (Sara Ali Khan), गुलशन ग्रोवर, मुकुल देव और राम कपूर भी हैं। फिल्म के टाइटल और प्रमोशनल मटीरियल ने इस प्रोजेक्ट के प्रति लोगों में दिलचस्पी पैदा की है, और उम्मीद है कि यह फिल्म एक्टर के लिए एक और अलग तरह का किरदार पेश करेगी।