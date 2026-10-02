Drishyam 3 के आते ही 'हनुमान अंश' का बड़ा दांव, Box Office पर दूसरी पारी के लिए तैयार फिल्म; क्या है मास्टरप्लान?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। होम्बले फिल्म्स सच में भारत के सबसे बड़े पैन-इंडिया प्रोडक्शन हाउस में से एक है, जिसने भारतीय सिनेमा को कई सबसे बड़ी हिट फिल्में दी हैं। 'हनुमान अंश' को स्वयंभू मीडिया नेटवर्क द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है, उसकी कहानी सम्मानित आध्यात्मिक हस्ती श्री नीब करौरी बाबा की काफी दिल को छू लेने वाली कहानी को पेश करती है। विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है, जबकि इसकी कहानी 'डिवाइन डिटूर' किताब पर आधारित है।

विशाल चतु्र्वेदी के फिल्म ने बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर शानदार प्रदर्शन किया है लेकिन अब अजय देवगन की दृश्यम 3 (Drishyam 3) ने दस्तक दे दी है। लेकिन इस बीच अब फिल्म के मेकर्स ने एक बड़ा एलान कर दिया है।

होम्बले फिल्म्स ने सोशल मीडिया पर एक शानदार पोस्टर शेयर करते हुए घोषणा कर लिखा है, 'हमें बहुत खुशी है कि हम दर्शकों के लिए हनुमान अंश (Hanuman Ansh) को तेलुगु में ला रहे हैं, ताकि वे दुनिया भर में बड़े पर्दे पर इसकी दिव्य भव्यता का अनुभव कर सकें। दुनिया भर में 9 अक्टूबर को होम्बले फिल्म्स द्वारा रिलीज होगी'।