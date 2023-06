'सकीना' के प्यार में 'तारा सिंह' फिर हुआ रोमांटिक, Udd Ja Kaale Kaava वापस 'गदर' मचाने के लिए तैयार

नई दिल्ली, जेएनएन। Udd Ja Kaale Kaava Song: गदर 2, 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म का प्रमोशन जमकर किया जा रहा है। अब फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है कि उनकी फिल्म का फेमस गाना उड़ जा काले कावा गुरुवार को रिलीज हो रहा है। इसके पहले उन्होंने गाने की एक झलक फैंस से शेयर की है। इसके साथ उन्होंने लिखा है,

इसके अलावा, उन्होंने इसे सनी देओल, अमीषा पटेल उत्कर्ष शर्मा और जी स्टूडियो को टैग किया है।

अनिल शर्मा इस फिल्म के निर्देशक हैं। उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ व्यापार किया था। यह उस फिल्म का अगला भाग है। फिल्म के गाने भी काफी फेमस हुए थे। 'उड़ जा काले कावा' फिल्म के पहले भाग का ही गाना है। हालांकि, इसे नए अंदाज में पेश किया जा रहा है।

Get ready for the love story that transcends time! ❤️#UddJaKaaleKaava song out tomorrow#Gadar2 coming to set the screens on 🔥 this Independence Day! 🇮🇳

In Cinemas on 11th August @ZeeStudios_ @Gadar_Official @iamsunnydeol @ameesha_patel @iutkarsharma @anilsharmaprod pic.twitter.com/qT5V7QYcAT— Anil Sharma (@Anilsharma_dir) June 28, 2023