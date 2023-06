Gadar 2 की रिलीज से पहले दरगाह पहुंचीं अमीषा पटेल, ट्रोल बोले- 'सकीना फिर पाकिस्तान चली गई'

सनी देओल और अमीषा पटेल अपनी आगामी फिल्म गदर 2 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। वह 22 साल के बाद अब एक बार फिर से सकीना और तारा के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म के प्रमोशन का काम इस वक्त तेजी से हो रहा है। वहीं हाल ही में अमीषा पटेल माहिम स्थित दरगाह गईं। इस वजह से वह जमकर ट्रोल हो रही हैं।

Photo Credit: Ameesha Patel Gadar 2 Instagram Photo Screenshot

नई दिल्ली, जेएनएन। Ameesha Patel Trolled: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल और सनी देओल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘गदर 2‘ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। अमीषा कई सालों के बाद ‘गदर 2' से फिल्मी दुनिया में वापसी कर रही हैं। सनी और अमीषा 22 साल के बाद अब एक बार फिर से सकीना और तारा के किरदार में नजर आएंगे। सनी और अमीषा इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, जो काफी दमदार था। टीजर के बाद अब फैंस को ‘गदर 2' के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में अब अमीषा मंगलवार को अपनी फिल्म की सफलता के लिए दरगाह में चादर चढ़ाने गई थीं। इस दौरान का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर अमीषा सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल की जा रही हैं। दरगाह चादर चढ़ाने पहुंची अमीषा अमीषा पटेल हाल ही में माहिम स्थित दरगाह गईं थी। इस दौरान उन्होंने ब्लैक कलर का अनारकली सूट पहना था। एक्ट्रेस ने अपने सिर पर दुपट्टा लिया हुआ था। वहीं, अमीषा अपने सिर पर थाल लिए हुए दरगाह के अंदर जाती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह लोगों को खाना भी बांट रही हैं। इस दौरान अमीषा के आस-पास काफी भीड़ देखी जा सकती है। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर फैंस की मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood) अमीषा सोशल मीडिया पर हो रही हैं ट्रोल अमीषा पटेल के इस नेक काम की जहां सोशल मीडिया पर कई यूजर्स तारीफ कर रहे हैं। वहीं, कई उन्हें ट्रोल करते दिख रहे हैं। ऐसे में अमीषा को ट्रोल करते हुए कई यूजर्स ने कहा कि वह 'गदर 2' को फ्लॉप होगी। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘लगता है गदर 2 फ्लॉप होने वाली है।' एक ने लिखा, ‘राम मंदिर जाओ। अब वही कुछ कर सकते हैं।' एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘हिट होने के लिए तो किसी भी लेवल तक जाते हैं ये लोग।' एक लिखता है, ‘सकीना फिर पाकिस्तान चली गई।' ऐसे कई और कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं।

Edited By: Priti Kushwaha