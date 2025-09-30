सोहम शाह की Tumbbad 2 को मिल गई हीरोइन, हॉरर थ्रिलर में बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस की हुई एंट्री?

Tumbbad 2 Cast अभिनेता सोहम शाह की मच अवेटेड हॉरर थ्रिलर तुम्बाड के सीक्वल को लेकर लंबे समय से चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब फिल्म की शूटिंग और लीड एक्ट्रेस को लेकर ताजा अपडेट सामने आ रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि तुम्बाड पार्ट 2 के लिए किस एक्ट्रेस का नाम रेस में बना हुआ है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन हॉरर थ्रिलर के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें तुम्बाड (Tumbbad) का नाम जरूर शामिल होगा। फर्स्ट रिलीज में फ्लॉप रहने वाली अभिनेता सोहम शाह (Sohum Shah) की तुम्बाड ने साल 2024 में री-रिलीज फॉर्मेट में बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई कर हर किसी को चौंकाया।

उसी दौरान फिल्म के सीक्वल (Tumbbad 2) का भी ऐलान किया गया था। अब खबर आ रही है कि सोहम की इस भूतिया फिल्म को हीरोइन मिल गई है, जो पार्ट 2 में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरी। आइए जानते हैं कि तुम्बाड 2 से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट क्या है।

तुम्बाड 2 में दिख सकती है ये एक्ट्रेस फिल्म तुम्बाड पूरी तरह से सोहम शाह के कंधों पर डिपेंड है। पहले पार्ट में वही ही मूवी के सूत्रधार रहे हैं। अब उनके अलावा एक और बड़ा नाम इस फ्रेंचाइजी के दूसरे भाग में नजर आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें चल रही हैं कि तुम्बाड 2 (Tumbbad 2 Actress) के लिए सोहम ने एक बड़ी अभिनेत्री से संपर्क साधा है ताकि वह इस मूवी का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वह एक एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि क्वीन फेम अदाकारा कंगना रनौत (Kangana Ranaut) हैं।

फोटो क्रेडिट- एक्स बताया जा रहा है कि अगले साल 2026 की शुरुआत में सोहम शाह तुम्बाड की शूटिंग को शुरू कर सकते हैं। मालूम हो कि सोहम फिल्म में लीड एक्टर होने के अलावा बतौर डायरेक्टर भी कमान संभाल रहे हैं। खबर ये भी की तुम्बाड 2 एक बिग बजट मूवी हो सकती है, जिसकी लागत 150 करोड़ बताई जा रही है।