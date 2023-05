नई दिल्ली, जेएनएन। निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म द केरल स्टोरी इस वक्त पूरे देश में गदर मचाये हुए है। सोशल मीडिया से सियासत तक, द केरल स्टोरी की ही चर्चा है। लोग सिनेमाघरों में फिल्म देखने के लिए टूट पड़े हैं और जो नहीं जा सके, वो इसके बारे में बातें कर रहे हैं।

द केरल स्टोरी को लेकर अलग-अलग विचारधाराएं सामने आ रही हैं। कुछ इसे प्रोपेगैंडा फिल्म बता रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं, जो मासूम लड़कियों के साथ हुए जुल्म से हैरान हैं और इसे सपोर्ट कर रहे हैं। फिल्म को लेकर राजनीति लगातार गरमा रही है। आपको बताते हैं, फिल्म की रिलीज के बाद आये 4 बड़े अपडेट्स।

द केरल स्टोरी भारत में बेहतरीन प्रदर्शन करके के बाद अब दुनियाभर में रिलीज की जा रही है। इसकी जानकारी फिल्म की मुख्य अभिनेत्री अदा शर्मा ने ट्विटर के जरिए दी। दरअसल, एक यूजर ने उनसे पूछा कि वो अमेरिका में फिल्म कैसे देख सकती हैं? इस पर अदा ने लिखा कि फिल्म 12 मई को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। अमेरिका के अलावा यूके और फ्रांस में भी द केरल स्टोरी रिलीज होगी।

सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिल्म को राज्य में बैन करने का एलान किया। ममता ने इसके पीछे तर्क दिया कि राज्य में किसी भी प्रकार की नफरत, हिंसा को रोकने और शांति कायम रखने के लिए फिल्म को बैन किया जा रहा है। वहीं, फिल्म के निर्माता विपुल शाह ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।

#WATCH | Reacting on his film #TheKeralaStory being banned in West Bengal, film's producer Vipul Shah says, "If that is what she has done, we will take legal action. Whatever is possible under the provisions of law, we will fight." https://t.co/FY3Qz8cljK pic.twitter.com/LeY23flUOg— ANI (@ANI) May 8, 2023