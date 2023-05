The Kerala Story: खत्म नहीं हुई द केरल स्टोरी की मुश्किलें, रिलीज रोकने की याचिका अब पहुंची हाई कोर्ट

Supreme Court Refuses To Entertain Pleas Against The Kerala Story एक्ट्रेस अदा शर्मा की आगामी फिल्म द केरल स्टोरी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था जिसे लेकर अपडेट आई है।