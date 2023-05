The Kerala Story को बैन करने पर CBFC मेंबर की ममता बनर्जी को राय, कहा- आप फिल्म का भविष्य तय नहीं कर सकतीं

CBFC Member Reacts On Mamta Banerjee Decision To Ban Film In West Bengal सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की मेंबर ने द केरल स्टोरी को पश्चिम बंगाल में बैन करने के फैसले पर रिएक्ट किया है और इसे गलत बताया है।