जान से मारने की मिली धमकियों पर बोले The Kerala Story के निर्माता विपुल शाह, कहा- धर्मांध से नहीं लगता डर

नई दिल्ली, जेएनएन। The Kerala Story News: फिल्म निर्माता और निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह को द केरल स्टोरी के रिलीज होने के बाद से लगातार धमकियां मिल रही है। एक नेता ने यहां तक मांग की है कि विपुल अमृतलाल शाह को सार्वजनिक स्थल पर फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। इसके चलते विपुल शाह की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि फिलहाल 'पागलों' से उन्हें अच्छी तरह से सुरक्षा मिली हुई है।

विपुल शाह कहते हैं, 'मैं धर्मांध लोगों से बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूं। मुझे मेरे देश में विश्वास है। मेरे देश की जनता कुछ भी गलत नहीं करेगी। हमारे यहां लोकतंत्र है और हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। आजकल यह फैशन हो गया है कि बिना सोचे-समझे आक्रामक होकर कुछ भी कह देना। मुझे उनसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत महत्वपूर्ण काम करने हैं। कई कहानियां बतानी है।'

Huge respect to Vipul Shah and @sudiptoSENtlm for standing up to this blatant misuse of power by @mkstalin and @MamataOfficial pic.twitter.com/sTMr9uGhhu