Taylor Swift: पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट ने बनाया रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा टॉप चार्ट एल्बम देने वालीं बनी पहली महिला

Taylor Swift Sets Women Record for Most Number One Albums Billboard Said Pop Singer Beats Barbra Streisand/Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। Pop Singer Taylor Swift: हॉलीवुड की पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट अपनी हालिया रिलीज एल्बम 'स्पीक नाउ' के साथ सबसे ज्यादा सफल एल्बम देने वाली पहली महिला सिंगर बनी हैं। बिलबोर्ड चार्ट ने सोमवार को अपनी एक लिस्ट जारी की, जिसमें टेलर स्विफ्ट ने डेब्यू के किया और साथ ही पॉप क्वीन के एक एल्बम ने 12वें नंबर पर अपना दबदबा बनाते हुए फीमेल सिंगर में सबसे ज्यादा बिलबोर्ड चार्ट्स में शामिल होने वालीं बारबरा स्ट्रीसंड को भी पछाड़ दिया है। पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट ने बनाया ये रिकॉर्ड बिलबोर्ड ओर्जेनाइजेशन ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए ये भी बताया कि पिछले 60 साल के करीब ये पहली बार है जब 10 गानों में से किसी महिला सिंगर के चार गाने एक ही समय पर टॉप चार्ट में हैं। 33 साल की पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट के नाम एक ये रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। बिलबोर्ड की टॉप चार्ट की लिस्ट में उनके मिडनाइट, लवर्स और फोकलोर शामिल हैं। बिलबोर्ड ने ये 200 शीर्ष एल्बम की लिस्ट में 11 गाने पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट के हैं। स्विफ्ट की रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धि तब सामने आई जब उन्होंने अपने 'एरास' टूर पर प्रशंसकों के सामने अपने कई बेहतरीन और सुपरहिट गाने गाए। हाल ही में दिलजीत दोसांझ के साथ जुड़ा था नाम आपको बता दें कि पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं। 33 साल की टेलर स्विफ्ट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में हॉलीवुड सिंगर सेलेना गोमेज और अमेरिकन सोशलिस्ट कड़ी टक्कर देती हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 268 मिलियन के करीब प्रशंसकों की लिस्ट है। टेलर स्विफ्ट ने 2004 में अपना पहला रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रेक्ट साइन कर लिया था। उन्हें उनके दूसरे ही एल्बम 'फियरलेस’ के लिए चार ग्रैमी अवॉर्ड्स मिले थे। वह सबसे कम उम्र में ग्रैमी जैसा प्रतिष्ठित अवॉर्ड जीतने वाली महिला सिंगर थीं। पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट ने अब तक 11 ग्रैमी, 23 एमएम और 29 बिलबोर्ड, 40 अमेरिकन म्यूजिक अवॉर्ड्स अपने नाम किये। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर हाल ही में पॉप सिंगर की पंजाबी और हिंदी एक्टर दिलजीत दोसांझ के साथ एक फोटो इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी, जिसके बाद दोनों के अफेयर की खबरों ने जोर पकड़ा था।

