Tarla Trailr Out: जिंदगी में 'कुछ' कर दिखाने की रेसिपी लेकर आईं हुमा कुरैशी, 'तरला' का मजेदार ट्रेलर हुआ रिलीज

नई दिल्ली, जेएनएन। Tarla Trailer Out: हुमा कुरैशी बॉलीवुड की टैलेंटेड अदाकारा हैं, जो एक नई इंस्पायरिंग कहानी के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने के लिए एकदम तैयार हैं। ये फिल्म है 'तरला' (Tarla), जिसका आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर देख फिल्म को देखने की आपकी एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाएगी।

शुक्रवार को जी5 ने 'तरला' का ट्रेलर रिलीज किया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि तरला (हुमा कुरैशी) अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि क्या? तरला की शादी हो जाती है और वह अपने बच्चों-पति को संभालने में व्यस्त हो जाती है, लेकिन उसके मन में कुछ कर दिखाने की उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है।

Life mein kuch karne ki khaas recipe aap bhi note kar lijiye! Trailer out now!#Tarla on #ZEE5, premieres 7th July pic.twitter.com/2d7cpq94u6