Swatantra Veer Savarkar: रणदीप हुड्डा की फिल्म का टीजर देख भड़कीं स्वस्तिका मुखर्जी, बोलीं- 'कुछ भी दिखा दिया'

नई दिल्ली, जेएनएन। रणदीप हुड्डा स्टारर वीडी सावरकर की बायोपिक स्वातंत्र्य वीर सावरकर का नया पोस्टर और टीजर रविवार को उनकी जयंती के दिन रिलीज किया गया। फैंस को फिल्म में रणदीप का लुक काफी पसंद आया। तो वही कई लोगों को फिल्म की टैग लाइन ने हैरान किया, जिसमें दावा किया गया कि सावरकर ने सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और खुदीराम बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को 'प्रेरित' किया था।

स्वातंत्र्य वीर सावरकर की इसी टैग लाइन पर अब एक्ट्रेस स्वस्तिका मुखर्जी ने आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि फिल्म को इस टैग लाइन के साथ, मेकर्स ने जो बेचने की कोशिश है वो उसके खिलाफ हैं। स्वस्तिक ने एक ट्विटर थ्रेड में लिखा,“खुदीराम बोस का 18 साल की उम्र में निधन हो गया। इससे पहले भी किसी ने उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था? और नेताजी इसलिए नेताजी बन गए क्योंकि वे किसी से प्रेरित थे? और भगत सिंह का इतिहास हम सभी पहले से ही जानते हैं। ये प्रेरक कहानियां कहां से आ रही हैं?”

पाताल लोक और कला में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस ने बाद के एक ट्वीट में कहा: “मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों या हमारे देश के लिए लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति का अपमान करना चाहता है। मेरा निश्चित रूप से ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैं फिल्मों की इस बिकाऊ पिच से सहमत नहीं हूं। चुने हुए लोगों को ऊंचे आसन पर बैठना, आवश्यक नहीं।"

Khudiram Bose died at the age of 18. Someone inspired him even before that to join the freedom movement?

And Netaji became Netaji because he was inspired by someone ? And Bhagat Singh's history we all know already. From where on earth are these inspiring stories popping up ?