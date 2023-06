Sushant Singh Rajput: सुशांत सिंह राजपूत ने देखे थे ये 50 सपने, वेदिक ज्योतिष सीखना चाहते थे 'पीके' एक्टर

नई दिल्ली, जेएनएन। Sushant Singh Rajput Death Anniversary: आज से तीन साल पहले 14 जून, 2020 को फिल्म इंडस्ट्री के एक चमकते सितारे - सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी मौत उनके चाहने वालों के लिए आज भी किसी सदमे से कम नहीं।

सुशांत की जिंदगी भले ही छोटी रही हो, लेकिन उनका सफर और उनके सपने बहुत बड़े थे। मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने सपनों की लिस्ट शेयर की थी, जिसमें हवाई जहाज चलाना, पौधे लगाना, बाएं हाथ से क्रिकेट मैच खेलना, वगैरह शामिल था। यह सुशांत के कुल 50 सपनों की लिस्ट थी, जिनमें से कुछ तो उन्होंने पूरे कर लिए, लेकिन कुछ हमेशा के लिए अधूरे रह गए।

आइये जानते हैं कि क्या थे सुशांत सिंह राजपूत के सपने, और उनमें से किन सपनों को वो कर पाए पूरा, और कौन से रह गए अधूरे।

सुशांत सिंह राजपूत ने अपने सितंबर, 2019 में अपने सपनों का पहला पन्ना लिखा था। उस पहले पन्ने का शीर्षक था 'माय 50 ड्रीम्स एंड काउंटिंग।' इस लिस्ट में पहले नंबर पर उन्होंने प्लेन चलाने के अपने सपने के बारे में लिखा था। दूसरे नंबर पर उनका लिखा हुआ ड्रीम था कि वह आयरनमैन ट्राइथलॉन के लिए तैयारी करना चाहते हैं।

तीसरे नंबर का सपना जानकर आपको शायद एमएस धोनी फिल्म की याद आ जाए। दरअसल, सुशांत ने थर्ड नंबर पर लिखा था कि वह बाएं हाथ से क्रिकेट खेलना चाहते हैं। इस ड्रीम को पूरा करने के बाद उनका चौथा सपना था कि वो मोर्स कोड (Morse Code) के बारे में सीखें। इसके बाद बच्चों को स्पेस से जुड़ी जानकारी देना चाहते थे।

छठे नंबर पर सुशांत एक चैंपियन के साथ टेनिस खेलना चाहते थे। अगर आपने सुशांत के फिटनेस वीडियो देखे होंगे, तो आपने पाया होगा कि वह अपनी फिटनेस को लेकर सख्त रूटीन फॉलो करते थे। सातवें नंबर पर सुशांत का यही सपना था। वह फोर क्लैप्स पुशअप्स करना चाहते थे।

सुशांत को अंतरिक्ष और ग्रहों में भी काफी रूची थी। उनका आठवां सपना था एक हफ्ते तक चन्द्रमा, मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रह को उनकी कक्षा में घूमते हुए मॉनिटर करना। ब्लू होल में गोते लगाना उनका नौवां सपना, और 10वां सपना था डबल स्पिल्ट एक्सपेरीमेंट करना।

इन सपनों में से सुशांत के कुछ सपने जरूर पूरे हुए थे। इसमें उनका पहला सपना कि वह प्लेन चलाना चाहते हैं, यह पूरा हुआ था। दूसरे सपना कि वह आयरनमैन ट्राइथलॉन के लिए तैयारी करना चाहते हैं, यह भी पूरा कर लिया था।

इसके बाद उन्होंने लेफ्ट हैंड से क्रिकेट मैच खेलना, दोनों हाथों से समान तीरंदाजी करने का सपना भी पूरा हुआ था।

Perfection resides in the ‘next’ repetition. Passion lies in the ‘present’ one.#selfmusing 💫

Dream 37/50 🌈

Ambidextrous archer 🏹#livingmydreams#lovingMyDreams pic.twitter.com/gEN68t4L5q— Sushant Singh Rajput (@itsSSR) September 27, 2019