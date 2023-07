Gadar 2 Trailer Fans Reactions: ‘गदर 2’ का ट्रेलर देख फैंस के उड़े होश, बोले- 'शेर आ रहा है गदर मचेगा'

नई दिल्ली, जेएनएन। Gadar 2 Trailer Fans Reactions: सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर लौट रही है। लंबे इंतजार के बाद फिल्म मेकर्स ने फैंस के इंतजार को खत्म किया और गदर 2 का ट्रेलर रिलीज किया।

26 जुलाई की शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच मुंबई में ग्रैंड अंदाज में ट्रेलर लॉन्च हुआ। सनी का तारा सिंह अवतार उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है और ट्रेलर की तारीफ करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

वहीं, ट्रेलर में एक बार फिर 'तारा सिंह' के जबरदस्त एक्शन ने फैंस के होश उड़ा दिए हैं। ‘गदर 2’ के ट्रेलर रिलीज होते ही ट्रेंड कर रहे है। लाखों व्यूज और लाइक्स आ चुके हैं। साथ ही यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में तारीफों की झड़ी लगा दी है।

एक यूजर ने लिखा, मैं जिस चीज की उम्मीद कर रही हूं, वो और भी उत्साहित है। दूसरे फैन ने लिखा, क्या डायलॉग है , गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी।

तीसरे यूजर ने लिखा, #गदर2ट्रेलर में तारा सिंह का जलवा है इस फिल्म में #सनीदेओल की जगह कोई नहीं ले सकता। रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर #गदर2

#Gadar2Trailer mein Tara Singh is on fire🔥

इसके साथ ही फैंस ने फिल्म की ओपनिंग डे के कलेक्शन का भी अंदाजा लगाना शुरू कर दिया।

Baap level trailer 🔥🔥🔥

30cr+ opening confirm 🔥#SunnyDeol aka Tara Singh is back tu rule the box office and wins many hearts!

Blockbuster loading 🔥🔥🔥#Gadar2Trailer #Gadar2 #AmeeshaPatel pic.twitter.com/cLPDurKRUC— Filmy Duniya (@janiKing35954) July 26, 2023