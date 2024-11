Suniel Shetty Injured: 63 साल के सुनील शेट्टी को सेट पर लगी चोट, सोशल मीडिया पर दिया हेल्थ अपडेट

दरअसल अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की शूटिंग करते वक्त सेट पर सुनील शेट्टी घायल हो गए हैं और उनको पसलियों में चोट लग गई है। आइए इस मामले को लेकर सुनील ने सोशल मीडिया पर हेल्थ अपडेट देते हुए लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है। घायल हुए सुनील शेट्टी सुनील शेट्टी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्शन हीरो के तौर पर शुरुआत की थी और अब 63 साल की उम्र में भी वह अपनी इस पहचान को बरकरार रखना चाहते हैं। हाल ही में वह अपनी कमिंग वेब सीरीज हंटर के सीजन 2 की शूटिंग कर रहे थे और एक्शन सीक्वेंस को सेट करते वक्त उनके साथ बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें वह घायल हो गए।

फिलहाल मैं ठीक हूं, बस मामूली सी चोट लगी है, कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है। इसके बाद मैं अगले शूट के लिए तैयार हूं। आप सभी की प्रार्थनाओं और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।

सुनील शेट्टी का वर्कफ्रंट

सुनील को पसलियों में चोट लगी है, जिसकी वजह से वह चर्चा में आ गए हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी में एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है और लिखा है-इस तरह से सुनील शेट्टी ने हेल्थ अपडेट देते हुए फैंस की चिंता को दूर किया है। बता दें कि उनकी इंजरी को लेकर ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि उनको गंभीर चोट लगी है। जिनका खंडन खुद अभिनेता ने इस पोस्ट के जरिए कर दिया है।वेब सीरीज हंटर के जरिए सुनील शेट्टी ने ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाया था। अब अमेजन मिनी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाली इस सीरीज का दूसरा सीजन भी आने वाला है, जिसकी शूटिंग फिलहाल चल रही है। इसके अलावा सुनील मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल (Welcome To The Jungle) में भी नजर आएंगे। जिसका प्रोमो पहले ही सामने आ गया था। वैसे तो ये मूवी इसी साल के अंत में रिलीज होने थी, लेकिन इसे अब आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया है।