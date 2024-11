Oscar 2025 में क्वालिफाई हुई फिल्म Sunflowers Were the First Ones to Know, कान्स में लहराया था जीत का परचम

एकेडमी अवॉर्ड्स यानी ऑस्कर (Oscars 2024) में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) की फिल्म सनफ्लॉवर्स वेयर द फर्स्ट वन्स टू नो (Sunflowers Were the First Ones to Know) को जगह मिली है। इस शॉर्ट फिल्म को इसी साल कान्स फिल्म फेस्टिवल में भी सम्मानित किया गया था। इस शॉर्ट फिल्म की कहानी एक बुजुर्ग महिला पर आधारित है।