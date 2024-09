Laapataa Ladies की ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री के बावजूद क्यों नाखुश हैं 'मंजू माई'? इस बात से लग रहा बुरा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लापता लेडीज (Laapataa Ladies) को ऑस्कर 2025 (Oscars 2025) में भारत की ऑफिशियल एंट्री मिली है। द फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने एकेडमी पुरस्कारों यानी ऑस्कर में भारत की आधिकारिक एंट्री का एलान किया। इस बात से जहां पूरी कास्ट खुश है, वहीं छाया कदम (Chhaya Kadam) मायूस हैं।

छाया कदम ने लापता लेडीज में मंजू माई का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें खूब प्रशंसा भी मिली थी। ऐसे में इस फिल्म का ऑस्कर में जाना उनके लिए गर्व की बात है, मगर वह उदास भी हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि वह अपनी एक और फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट (All We Imagine As Light) को भी ऑस्कर में देखना चाहती थीं, लेकिन यह फिल्म ऑस्कर में नहीं पहुंच पाई।