Sundaram Master First Look: रवि तेजा की 'सुंदरम मास्टर' का पहला पोस्टर आउट, अलग अंदाज में नजर आए 'मास महाराज'

Sundaram Master First Look Out मास महाराजा रवि तेजा अपने घरेलू बैनर के तहत फिल्म सुंदरम मास्टर का निर्माण कर रहे हैं। फिल्म एक ऐसे शिक्षक के बारे में है जो अंग्रेजी नहीं जानता लेकिन फिर भी दूसरों को अंग्रेजी सिखाता है। इसके अलावा वो फिल्म ईगल में भी नजर आने वाले हैं। जिसकी शूटिंग 4 जुलाई को पूरी हो जाएगी।