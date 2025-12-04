पर्दे के 'साईं बाबा' के पास नहीं इलाज के पैसे, शिरडी के दरबार ने बढ़ाया मदद का हाथ!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुधीर दलवी को एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक पसंदीदा और सम्मानित इंसान माना जाता है और यह सब उनकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से है। 1977 की फिल्म शिरडी के साईंबाबा में साईं बाबा के उनके किरदार के लिए उन्हें बहुत तारीफ मिली थी। हालांकि इस वक्त वे काफी बीमार चल रहे हैं और परिवार के पास उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। इसीलिए परिवार ने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मदद मांगी थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश खबर है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट को जाने-माने एक्टर सुधीर दलवी के इलाज के लिए 11 लाख रुपये देने की इजाजत दे दी है, जो अभी सेप्सिस की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रस्ट ने यह अर्जी 76 साल के एक्टर को तुरंत पैसे की मदद देने के लिए दी थी, जिनकी सेहत बिगड़ती जा रही है। रिक्वेस्ट देखने के बाद, कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने पैसे देने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने एक्टर सुधीर दलवी के गंभीर सेप्सिस ट्रीटमेंट के लिए 11 लाख रुपये जारी करने की इजाजत दे दी है।

रणबीर कपूर की बहन ने भी दिया डोनेशन सुधीर दलवी के परिवार ने पहले सोशल मीडिया पर उनकी बिगड़ती मेडिकल कंडीशन पर गहरी चिंता जताई थी। इससे फैंस और शुभचिंतकों से सपोर्ट की लहर दौड़ गई। उनमें रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी भी थीं, जिन्होंने न सिर्फ डोनेट किया बल्कि उनके ठीक होने की ताकत और दुआ करते हुए एक मैसेज भी छोड़ा। हालांकि इस पोस्ट ट्रोलिंग शुरू हो गई, क्योंकि एक यूजर ने डोनेशन को पब्लिक में मानने पर सवाल उठाया, यह कहते हुए कि वह अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रही थीं। रिद्धिमा ने शांत जवाब देते हुए लिखा, 'जिंदगी में सब कुछ दिखावे के बारे में नहीं है, किसी जरूरतमंद की मदद करना और जिस भी तरह से आप कर सकते हैं, सबसे बड़ा आशीर्वाद है'।