SS Rajamouli ने राम चरण और जूनियर एनटीआर को ऑस्कर में सदस्यता मिलने पर दी बधाई, RRR टीम से 6 लोग शामिल

नई दिल्ली, जेएनएन। डायरेक्टर एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म आरआरआर का डंका आज भी दुनिया में बज रहा है। जूनियर एनटीआर और राम चरण ने फिल्म में अपनी एक्टिंग से चार चांद लगाए थे। सबकी मेहनत के चलते फिल्म को ऑस्कर अवॉर्ड 2023 का भी अवॉर्ड मिला था।

इसके साथ ही ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर ने पांच से भी ज्यादा कैटेगरी में कई इंटरनेशनल अवॉर्ड अपने नाम किए थे। वहीं, अब आरआरआर के 6 सदस्यों को ऑस्कर ने एकेडमी के मेंबर के तौर पर आमंत्रित किया है

ट्विटर पर राजामौली ने अपने टीम के लोगों को बधाई देकर ऑस्कर की खबर पर अपनी खुशी जाहिर की है। अपने ट्वीट में डायरेक्टर ने लिखा, "बेहद गर्व की बात है कि हमारी ‘आरआरआर’ की टीम के 6 सदस्यों को इस साल ऑस्कर एकेडमी के मेंबर्स के रूप में आमंत्रित किया गया है। तारक, चरण, पेद्दानन्ना, साबू सर, सेंथिल और चंद्रबोस गारू को बधाई। साथ ही बाकी सभी सदस्यों को भी बधाई।" वहीं डायरेक्टर की इस पोस्ट पर अब आरआरआर के फैंस प्यार बरसा रहे हैं और सभी लोगों को बधाई दे रहे हैं।

Extremely proud that 6 members of our RRR team have been invited as members for The Academy Awards this year.

Congratulations Tarak, Charan, Peddanna, Sabu sir, Senthil &Chandrabose garu.

Also, congrats to the members from Indian Cinema who received the invitation this year :)— rajamouli ss (@ssrajamouli) June 29, 2023