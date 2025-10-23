खूबसूरती में Sridevi से भी कई गुना सुंदर है उनकी बहन , पैसों के लालच में दोनों के बीच खत्म हुआ रिश्ता

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाता था, लेकिन उनके बाद यह खिताब एक ऐसी महिला के नाम रहा जो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी महिला सुपरस्टार बनकर उभरीं। हम बात कर रहे है खूबसूरत अदाकारा श्रीदेवी की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कौन है श्रीदेवी की बहन? श्रीदेवी (Sridevi) का साल 2018 में दुखद निधन हो गया था, लेकिन आज भी वे अपने प्रशंसकों के दिलों में बसती हैं। जब रेखा और हेमा मालिनी अपने करियर के चरम पर थीं, तब श्रीदेवी ने धूम मचा दी और अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में करने का रिकॉर्ड दर्ज करवाया जिनमें से ज्यादातर सुपरहिट रहीं। श्रीदेवी के परिवार की बात करें तो सबको यही पता है कि उनके परिवार में पति बोनी कपूर और बच्चों जाह्नवी कपूर और ख़ुशी कपूर हैं। श्रीदेवी की मां के तरफ के परिवार वालों के बारे में कम ही जानकारी है। खासकर उनके भाई-बहनों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज, मह जानेंगे श्रीदेवी की बहन श्रीलता के बारे में जिसके बारे में मीडिया में बहुत जानकारी है।