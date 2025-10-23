खूबसूरती में Sridevi से भी कई गुना सुंदर है उनकी बहन , पैसों के लालच में दोनों के बीच खत्म हुआ रिश्ता
श्रीदेवी को "बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार" कहा जाता था। उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है।अपनी खूबसूरती के साथ साथ वह अपने टेलेंट की वजह से खासा चर्चा में रहीं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाता था, लेकिन उनके बाद यह खिताब एक ऐसी महिला के नाम रहा जो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी महिला सुपरस्टार बनकर उभरीं। हम बात कर रहे है खूबसूरत अदाकारा श्रीदेवी की।
कौन है श्रीदेवी की बहन?
श्रीदेवी (Sridevi) का साल 2018 में दुखद निधन हो गया था, लेकिन आज भी वे अपने प्रशंसकों के दिलों में बसती हैं। जब रेखा और हेमा मालिनी अपने करियर के चरम पर थीं, तब श्रीदेवी ने धूम मचा दी और अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में करने का रिकॉर्ड दर्ज करवाया जिनमें से ज्यादातर सुपरहिट रहीं। श्रीदेवी के परिवार की बात करें तो सबको यही पता है कि उनके परिवार में पति बोनी कपूर और बच्चों जाह्नवी कपूर और ख़ुशी कपूर हैं। श्रीदेवी की मां के तरफ के परिवार वालों के बारे में कम ही जानकारी है। खासकर उनके भाई-बहनों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज, मह जानेंगे श्रीदेवी की बहन श्रीलता के बारे में जिसके बारे में मीडिया में बहुत जानकारी है।
श्रीदेवी और उनकी बहन के बीच झगड़ा क्यों हुआ?
खबरों के मुताबिक, 1996 में अपनी मां के निधन के बाद श्रीदेवी और श्रीलता के बीच पहली बार दूरियां आईं। जब श्रीदेवी की मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका ऑपरेशन हुआ, तो उनकी याददाश्त चली गई और आखिरकार उनकी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद, श्रीदेवी ने अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उन्हें लगभग 7.2 करोड़ रुपये का मुआवज़ा मिला।
पैसों को लेकर फंसी बात
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रीदेवी ने पूरी मुआवजा राशि अपने पास रख ली, जिससे दोनों बहनों के रिश्ते में खटास आ गई। इसके बाद श्रीलता ने अपना हिस्सा पाने के लिए श्रीदेवी के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया। वह केस जीत गईं और उन्हें अपने हिस्से के 2 करोड़ रुपये मिले। इस घटना के कारण अलग हुई दोनों बहनें कथित तौर पर श्रीदेवी की मौत के बाद भी फिर कभी एक नहीं हुईं। बोनी कपूर ने कथित तौर पर दोनों बहनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन श्रीदेवी की मौत के बाद, श्रीलता चेन्नई में उनके लिए आयोजित प्रार्थना सभा में भी नजर नहीं आईं।
