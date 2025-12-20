Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नहीं रहे साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता Sreenivasan, 69 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:07 AM (IST)

    मलयालम सिनेमा के मशहूर अभिनेता श्रीनिवासन का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 69 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अभिनेता के निधन से इंडस्ट्री म ...और पढ़ें

    Hero Image

    मलयालम अभिनेता श्रीनिवासन का निधन/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आ रही है। मलयालम सिनेमा के मशहूर अभिनेता श्रीनिवासन का लंबी बीमारी के बाद 20 दिसंबर को निधन हो गया है। अभिनेता के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सितारे और फैंस अपने पसंदीदा अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    69 साल की उम्र में एक्टर ने ली आखिरी सांस

    ऑनमनोरमा.कॉम की खबर के मुताबिक, 69 साल के मलयालम एक्टर-राइटर और फिल्ममेकर श्रीनिवास एक लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थे उदयमपेरूर (केरल) में उनके घर पर ही एक्टर का इलाज चल रहा था। श्रीनिवासन का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें त्रिप्पुनिथुरा के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सुबह 8:22 मिनट पर अभिनेता का निधन हो गया।

    यह भी पढ़ें- Dharmendra Death: धर्मेंद्र के न‍िधन पर सीएम योगी ने जताया दुख, कहा- कला और फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति

    फिलहाल, मलयालम अभिनेता के पार्थिव शरीर को तालुक अस्पताल में रखा गया है। उनकी अंतिम क्रिया को लेकर कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। वह अपने पीछे अपनी पत्नी विमला और दो बच्चों को छोड़ गए। श्रीनिवासन का बड़ा बेटा विनीत श्रीनिवासन सिंगर और एक्टर-प्रोड्यूसर हैं। उनके छोटे बेटे ध्यान श्रीनिवासन ने भी पिता के नक्शे कदम पर चलकर अपना नाम बनाया।

    Sreenivasan passed away (1)

    इन फिल्मों से श्रीनिवासन ने बनाई थी पहचान

    केरल के कन्नूर जिले में थलस्सेरी के पास पट्याम में जन्में श्रीनिवासन मलयालम सिनेमा के सबसे पावरफुल एक्टर्स में से एक थे। श्रीनिवासन ने ओडारुथम्मव आलरियाम, सनमानसुल्लावरक्कु समाधानम, गांधीनगर 2 स्ट्रीट, , पत्तनप्रवेशम सहित कई फिल्मों की कहानी लिख। उन्हें संदेशम और मज्हयेथुम मुनपे के लिए 'केरल स्टेट अवॉर्ड' से सम्मानित भी किया गया था।

    shreenivas

    225 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता को नेशनल फिल्म अवॉर्ड से लेकर, केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड, केरल फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवॉर्ड, फिल्मफेयर अवॉर्ड साउथ, एशियनेट फिल्म अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। बतौर अभिनेता श्रीनिवासन ने मणिमुझक्कम, स्नेहा यमुना, ओना पुडावा, संघगानम जैसी फिल्मों में काम किया।

    यह भी पढ़ें- दिग्गज तमिल एक्टर Rajesh Williams का 75 साल की आयु में निधन, रजनीकांत ने पोस्ट कर जताया शोक