नहीं रहे साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता Sreenivasan, 69 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आ रही है। मलयालम सिनेमा के मशहूर अभिनेता श्रीनिवासन का लंबी बीमारी के बाद 20 दिसंबर को निधन हो गया है। अभिनेता के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सितारे और फैंस अपने पसंदीदा अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

69 साल की उम्र में एक्टर ने ली आखिरी सांस ऑनमनोरमा.कॉम की खबर के मुताबिक, 69 साल के मलयालम एक्टर-राइटर और फिल्ममेकर श्रीनिवास एक लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थे उदयमपेरूर (केरल) में उनके घर पर ही एक्टर का इलाज चल रहा था। श्रीनिवासन का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें त्रिप्पुनिथुरा के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सुबह 8:22 मिनट पर अभिनेता का निधन हो गया।

इन फिल्मों से श्रीनिवासन ने बनाई थी पहचान केरल के कन्नूर जिले में थलस्सेरी के पास पट्याम में जन्में श्रीनिवासन मलयालम सिनेमा के सबसे पावरफुल एक्टर्स में से एक थे। श्रीनिवासन ने ओडारुथम्मव आलरियाम, सनमानसुल्लावरक्कु समाधानम, गांधीनगर 2 स्ट्रीट, , पत्तनप्रवेशम सहित कई फिल्मों की कहानी लिख। उन्हें संदेशम और मज्हयेथुम मुनपे के लिए 'केरल स्टेट अवॉर्ड' से सम्मानित भी किया गया था।