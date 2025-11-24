Language
    Dharmendra Death: धर्मेंद्र के न‍िधन पर सीएम योगी ने जताया दुख, कहा- कला और फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:19 PM (IST)

    ड‍िजिटल डेस्‍क, नई द‍िल्‍ली। Dharmendra Death: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन हो गया है। फिल्ममेकर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी। पीएम मोदी ने दिग्गज अभिनेता के निधन पर शोक जताते हुए संवेदना प्रकट की है। उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने भी धर्मेंद्र के न‍िधन पर शोक संवेदना प्रकट की है।

    मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर लि‍खा, ''लोकप्रिय फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं कला व फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!''

    पीएम मोदी ने लिखा, ''धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है. वे एक प्रतिष्ठित फिल्मी हस्ती, एक अद्भुत अभिनेता थे जिन्होंने अपनी हर भूमिका में आकर्षण और गहराई भर दी. जिस तरह से उन्होंने विविध भूमिकाएं निभाईं, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ. धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए भी समान रूप से प्रशंसित थे. इस दुखद घड़ी में, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ हैं. ॐ शांति।''

    300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

    धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनेता थे, जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 65 साल के करियर में, उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड भी धर्मेंद्र के नाम है।