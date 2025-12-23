Language
    एक्टर ने ही हीरोइन के छोटे कपड़ों पर किया था भद्दा कमेंट, अब सरेआम मांग रहे हैं माफी

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:10 PM (IST)

    एक्ट्रेस और महिलाओं के छोटे कपड़ों को लेकर अक्सर बेतूके बयान सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक विवादित बयान हाल ही में साउथ सिनेमा के एक्टर शिवाजी ने दिया ...और पढ़ें

    बयान पर माफी मांग रहा है ये एक्टर

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा के कलाकारों की तरफ आए दिन विवादित बयान सामने आते रहते हैं। इस कड़ी में नया नाम अभिनेता शिवाजी को जुड़ रहा है, जिन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन के दौरान अभिनेत्रियों के छोटे कपड़ों को लेकर भद्दा कमेंट किया था। उनके इस बयान की काफी आलोचन होने लगी और एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। 

    

    विवाद को बढ़ते हुए शिवाजी को अब अपने गलती का एहसास हो रहा है और वह सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है- 

    क्या था विवादित बयान

    तेलुगु सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेताओं के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें शिवाजी का नाम भी शामिल होता है। हाल ही में शिवाजी अपनी आने वाली फिल्म धंडोरा के प्री रिलीज इवेंट में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इवेंट की फीमेल होस्ट श्रवणती चोक्कारापु की तारीफ इसलिए की, क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी। इसके बाद शिवाजी ने बयान दिया-

    ''महिलाओं को पारंपरिक कपड़े ही पहनने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सभी एक्ट्रेसेज को साड़ी पहननी चाहिए और छोटे कपड़ो से परहेज करना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि ऐसी कपड़े पहने ताकि पूरा शरीर ढका रहे। महिलाओं की सुंदरता साड़ी जैसे पूरे पहनावे में आता ही, न की छोटे कपड़ों में अंग दिखाने से।''

    इस तरह से शिवाजी ने एक्ट्रेसेज के रिवीलिंग कपड़े पहनने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि, साउथ फिल्म अभिनेता का ये बयान उनके लिए आफत बन गया। 

    एक्टर शिवाजी ने मांगी माफी

    शिवाजी के इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जाने लगा और इंडस्ट्री के कई सितारों ने उनके बयान की आलोचना करना शुरू कर दी। बढ़ते विवाद को मद्देनजर रखते हुए शिवाजी को अपनी गलती समझ आ गई है और उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए माफी मांगी है- ''मैं तहे दिल से आप सभी से माफी मांगता है, जो बयान मैंने धंडोरा प्री रिलीज इवेंट के दौरान दिया था।''

