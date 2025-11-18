साउथ सिनेमा में रवीना टंडन की बेटी Rasha Thadani का डेब्यू कन्फर्म, इस सुपरस्टार के भतीजे संग फरमाएंगी रोमांस
अभिनेत्री रवीना टंडन की बेटी और एक्ट्रेस राशा थडानी हिंदी सिनेमा के बाद अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं। एक्ट्रेस ने अपनी अपकमिंग तेलुगु फिल्म का एलान कर दिया है, जिसमें वह एक दिग्गज सुपरस्टार के भतीजे संग रोमांस फरमाती दिखाई देंगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के फेमस स्टार किड्स के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें अभिनेत्री रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी का नाम भी शामिल रहता है। इसी साल की शुरुआत में बॉलीवुड में डेब्यू करने वालीं राशा अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही हैं, जिसका एलान उन्होंने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कर दिया है।
जिसमें वह साउथ सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता के भतीजे संग रोमांस फरमाती हुई दिखाई देंगी। आइए जानते हैं कि राशा थडानी की अगली फिल्म कौन सी है।
साउथ सिनेमा में कदम रखेंगी राशा
अभिनेत्री रवीना टंडन की बेटी और अभिनेत्री राशा थडानी ने इस साल फिल्म आजाद से अभिनेता अजय देवगन के भांजे अमन देवगन के साथ हिंदी सिनेमा में पदार्पण किया था। हालांकि, उनकी पदार्पण फिल्म कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। अब राशा तेलुगु फिल्मों में भी कदम रखने के लिए तैयार हैं। वह अभिनेता महेश बाबू के भतीजे जय कृष्ण घट्टामनेनी के साथ तेलुगु सिनेमा में पदार्पण करेंगी।
जय कृष्ण की भी यह पहली तेलुगु फिल्म होगी। वह इससे अपने अभिनय सफर की शुरूआत करेंगे। सोमवार को एक पोस्टर जारी करते हुए तेलुगु सिनेमा में राशा के पदार्पण की आधिकारिक घोषणा हुई। इस फिल्म का निर्देशन अजय भूपति कर रहे हैं। फिलहाल इस फिल्म को अस्थायी शीर्षक एबी4 दिया गया है। राशा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘नई शुरुआत, अंतहीन आभार, आप सभी के प्यार से मैं तेलुगु सिनेमा में कदम रख रही हूं।’
इस तरह से राशा थडानी ने साउथ सिनेमा में एंट्री लेने को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की है। बता दें कि एक एक्ट्रेस के तौर पर करियर की शुरुआत में साउथ मूवीज में काम करना एक बड़े अवसर की तरह देखा जाता है, जो फिलहाल राशा को मिल गया है।
राशा की अगली हिंदी फिल्म
फिल्म आजाद कमर्शियल तौर पर बेशक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन मूवी में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। जिसके चलते उनके पास कई मूवीज के ऑफर आए, जिनमें अभिनेता अभय वर्मा संग उनकी अगली बॉलीवुड मूवी Laikey Laikaa का नाम भी शामिल है। मालूम हो कि इन दिनों राशा अपनी इस अपकमिंग हिंदी मूवी की शूटिंग में भी बिजी चल रही हैं।
