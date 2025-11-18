साउथ सिनेमा में रवीना टंडन की बेटी Rasha Thadani का डेब्यू कन्फर्म, इस सुपरस्टार के भतीजे संग फरमाएंगी रोमांस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के फेमस स्टार किड्स के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें अभिनेत्री रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी का नाम भी शामिल रहता है। इसी साल की शुरुआत में बॉलीवुड में डेब्यू करने वालीं राशा अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही हैं, जिसका एलान उन्होंने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिसमें वह साउथ सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता के भतीजे संग रोमांस फरमाती हुई दिखाई देंगी। आइए जानते हैं कि राशा थडानी की अगली फिल्म कौन सी है। साउथ सिनेमा में कदम रखेंगी राशा अभिनेत्री रवीना टंडन की बेटी और अभिनेत्री राशा थडानी ने इस साल फिल्म आजाद से अभिनेता अजय देवगन के भांजे अमन देवगन के साथ हिंदी सिनेमा में पदार्पण किया था। हालांकि, उनकी पदार्पण फिल्म कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। अब राशा तेलुगु फिल्मों में भी कदम रखने के लिए तैयार हैं। वह अभिनेता महेश बाबू के भतीजे जय कृष्ण घट्टामनेनी के साथ तेलुगु सिनेमा में पदार्पण करेंगी।

इस तरह से राशा थडानी ने साउथ सिनेमा में एंट्री लेने को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की है। बता दें कि एक एक्ट्रेस के तौर पर करियर की शुरुआत में साउथ मूवीज में काम करना एक बड़े अवसर की तरह देखा जाता है, जो फिलहाल राशा को मिल गया है।