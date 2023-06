Sonnalli Seygall पति संग मालदीव में मना रही हैं हनीमून, शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें

Sonnalli Seygall Honeymoon सोनाली सहगल (Sonnalli Seygall) शादी कर अपना घर बसा चुकी हैं । उन्होंने 7 जून को लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड बिजनेसमैन आशीष सजनानी संग रचाई थी । सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हुए । शादी के करीब 20 दिन बाद एक्ट्रेस अपने पति संग मालदीव में हनीमून एन्जॉय कर रही है ।

Sonnalli Seygall, Sonnalli Seygall honeymoon Photo Credit Instagram

HighLights मालदीव में हनीमून मना रही है सोनाली 7 जून को मुंबई में पंजाबी रीति-रिवाजों से की थी शादी 'प्यार का पंचनामा 2' से फेमस हुई थी एक्ट्रेस

