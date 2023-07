सोनम कपूर के घर में फिर गूंजी किलकारियां, दूसरी बार माता-पिता बने मोहित और अंतरा मारवाह

Mohit Marwah Antara Marwah Second Baby बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री सोनम कपूर के भाई व एक्टर मोहित मारवाह और उनकी पत्नी अंतरा मारवाह दूसरी बार माता-पिता बन गए हैं। दोनों ने बीते दिन अपने घर में एक बेटे का स्वागत किया है। दो साल पहले ही दोनों एक बेटी के पैरेंट्स बने थे जिसका नाम कपल ने थिया रखा था।

Sonam Kapoor brother Mohit Marwah Antara Marwah blessed with a baby boy. Photo-Instagram

HighLights दूसरी बार माता-पिता बने मोहित मारवाह-अंतरा मारवाह अंतरा मारवाह ने एक बेटे को दिया जन्म सोनम कपूर की भाभी ने 1 जुलाई को दिया बच्चे को जन्म

