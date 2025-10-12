Kissing Scene की वजह से सोनम बाजवा ने कई बॉलीवुड फिल्मों को किया था मना, कहा- 'अब अफसोस होता...'
सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) ने फिल्म कंपेनियन को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने बॉलीवुड में कई ऐसे मौके ठुकराए थे जिनका उन्हें आज भी अफसोस होता है। सोनम ने बताया कि उन्हें कई बॉलीवुड मूवीज ऑफर हुईं लेकिन उनमें किसिंग सीन होने की वजह से उन्होंने मना कर दिया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी स्टार हैं। वह अपनी खूबसूरती और बेमिसाल अभिनय के लिए जानी जाती हैं। सोनम ने कैरी ऑन जट्टा 2, गोड्डे गोड्डे चा और हौसला रख जैसी फिल्में शामिल हैं। उनकी आखिरी बॉलीवुड फिल्म हाउसफुल 5 थी।
सोनम ने ठुकराई कई बड़ी फिल्में
आने वाले समय में एक्ट्रेस बागी 4 और एक दीवाने की दीवानियत जैसे कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं, जो 2025 में रिलीज होंगी। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने शुरुआत में कई बॉलीवुड फ़िल्मों को ठुकरा दिया था जिनमें स्क्रिप्ट की डिमांड के मुताबिक उन्हें किसिंग सीन करना था।
फिल्म कम्पेनियन को दिए एक इंटरव्यू में सोनम बाजवा ने बताया कि उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों को सिर्फ इसलिए मना किया क्योंकि उन्हें इसमें किसिंग सीन करना पड़ रहा था। सोनम ने कहा, क्या पंजाब को ये सही लगेगा?
मैंने सोचा पेरेंट्स क्या कहेंगे- सोनम
सोनम ने आगे कहा,'हमारी मानसिकता यही है कि मूवी ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले बैठकर देख सकें। मैं उस समय किसी फिल्म में किसिंग सीन करने से बहुत डरती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग इस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे? जिन लोगों ने मुझे आज जो बनाया है, क्या वे इससे जुड़ाव महसूस करेंगे? क्या वे समझेंगे कि यह स्क्रिप्ट के लिए है? क्या मेरा परिवार समझेगा कि यह फिल्म के लिए है? मेरे मन में ये सारे सवाल थे। और मैंने कुछ बातों को छोड़ दिया।"
हालांकि सोनम ने कहा कि उन्हे कुछ प्रोजेक्ट्स को मना करने को लेकर पछतावा है क्योंकि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इसके लिए बहुत जल्दी मना कर दिया। सोनम ने बताया कि उन्होंने बाद में इस बारे में अपने मॉम डैड से बात की तो उन्होंने कहा कि हां, अगर ये फिल्म के लिए था तो कोई बात नहीं। पेरेंट्स का ये जवाब देखकर मैं शॉक्ड हो गई। सोनम बोलीं कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैंने इस बारे में उनसे पहले बात क्यों नहीं की। हम कई चीजें अपने मन में ही मानकर बैठ जाते हैं।
