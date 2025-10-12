Kissing Scene की वजह से सोनम बाजवा ने कई बॉलीवुड फिल्मों को किया था मना, कहा- 'अब अफसोस होता...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी स्टार हैं। वह अपनी खूबसूरती और बेमिसाल अभिनय के लिए जानी जाती हैं। सोनम ने कैरी ऑन जट्टा 2, गोड्डे गोड्डे चा और हौसला रख जैसी फिल्में शामिल हैं। उनकी आखिरी बॉलीवुड फिल्म हाउसफुल 5 थी।

सोनम ने ठुकराई कई बड़ी फिल्में आने वाले समय में एक्ट्रेस बागी 4 और एक दीवाने की दीवानियत जैसे कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं, जो 2025 में रिलीज होंगी। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने शुरुआत में कई बॉलीवुड फ़िल्मों को ठुकरा दिया था जिनमें स्क्रिप्ट की डिमांड के मुताबिक उन्हें किसिंग सीन करना था।