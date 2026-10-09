'गर्भवती थी तो उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा', Nana Patekar को याद कर छलका Sonali Kulkarni का दर्द

प्रियंका सिंह, मुंबई। छोटी-छोटी बातों पर अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी (Sonali Kulkarni) की नाना पाटेकर से बहस हो जाती थी। खूब झगड़ते भी थे, लेकिन फिर उतने ही प्यार से बातें भी करते थे। दिग्गज अभिनेता के निधन के बाद सोनाली कुलकर्णी ने अभिनेता से जुड़ी कई यादों को शेयर किया।

'वह झगड़ो को याद नहीं रखते थे' नाना पाटेकर (Nana Patekar Death) के साथ टैक्सी नंबर 9211, देऊळ और डॉक्टर प्रकाश बाबा आम्टे - द रियल हीरो फिल्मों में काम कर चुकीं सोनाली कहती हैं, "मन मानना नहीं चाहता है कि नाना सर नहीं रहे। छोटी-छोटी बातों पर हमारे खूब झगड़े होते थे, बहस हो जाती थी, लेकिन वह कोई भी झगड़ा याद नहीं रखते थे। साहित्य प्रेमी थे। जब भी मिलते थे, तो पूछते थे क्या पढ़ रही हो इन दिनों, यह उनका पसंदीदा प्रश्न था।

नाना पाटेकर को टीवी सीरियल देखना पसंद था सोनाली कुलकर्णी ने आगे कहा, " हैरानी होगी, लेकिन नाना सर को टीवी सीरियल देखना बहुत पसंद था। खाना बनाने के शौकीन थे, पहली बार जब मेरे यहां आए थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपके लिए क्या बनाऊं, तो उन्होंने कहा कि साबूदाने की खिचड़ी और पोहे बनाओ। जब बनाकर दिया, तो गुस्से में बोले ऐसे नहीं बनता है, मैंने कहा कि हां आप सही कह रहे हैं।"