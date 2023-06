Sonakshi Sinha Birthday: शत्रुघन सिन्हा ने सोनाक्षी सिन्हा के बर्थडे पर लिखा नोट, कहा- 'मुझे तुम पर गर्व है'

नई दिल्ली, जेएनएन। Sonakshi Sinha Birthday: बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा अपनी डेब्यू वेब सीरीज दहाड़ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इसके साथ ही एक्ट्रेस 2 जून को अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रही हैं। इस खास दिन पर उनके पिता शत्रुघन सिन्हा ने बेटी के लिए एक खूबसूरत पोस्ट लिखा है।

सोनाक्षी सिन्हा के 36वें जन्मदिन पर शत्रुघन सिन्हा ने बेटी को उनकी सभी अचीवमेंट्स के लिए बधाई दी और कहा कि उन्हें एक्ट्रेस पर गर्व है। इसके साथ ही शत्रुघन सिन्हा ने एक्ट्रेस की वेब सीरीज दहाड़ की भी सराहना की। हालांकि, उन्होंने दहाड़ को फिल्म कह दिया।

शत्रुघन सिन्हा ने बेटी के लिए ट्विटर पर तीन पोस्ट शेयर किए। पहले पोस्ट में उन्होंने कहा, "कितना खूबसूरत समय बीत गया है। इस अच्छे और शुभ दिन पर हमारी आंखों के तारे के लिए ढेर सारा प्यार, आने वाला साल और भी मस्ती भरा, एंटरटेनमेंट और अचीवमेंट से भरा हो। हम सभी को आपकी ताकत और आपके द्वारा हासिल की गई हर चीज पर बहुत गर्व है।"

times have gone by. On this great & auspicious day loads of love for the apple of our eye, for another wonderful year of fun, entertainment & great achievements. We are all so very proud of your strength & everything 💜 you have pic.twitter.com/BSqf0XjCTn— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) June 2, 2023