Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai: ओटीटी के बाद थिएटर्स में रिलीज हुई मनोज बाजपेयी की बंदा, डिमांड के आगे मेकर्स मजबूर

नई दिल्ली, जेएनएन। Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai Releases In Theatres: मनोज वाजपेयी की फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है इतिहास रचने जा रही है। आमतौर पर फिल्में पहले थिएटर्स में रिलीज होती है और फिर ओटीटी पर स्ट्रीम की जाती है, लेकिन मनोज वाजपेयी के केस में ये उल्टा होता हुआ दिख रहा है।

सिर्फ एक बंदा काफी है हाल ही में जी 5 पर स्ट्रीम हुई है। रिलीज के बाद से ही फिल्म अपनी कहानी और मनोज वाजपेयी की मजबूत अदाकारी की वजह से चर्चा बटोर रही है। फिल्म की डिमांड इतनी बढ़ी कि मेकर्स ने फैंस की डिमांड पूरी करते हुए इसे अब थिएटर्स में रिलीज कर दिया है।

मनोज बाजपेयी ने शुक्रवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए सिर्फ एक बंदा काफी है कि थिएट्रिकल रिलीज की जानकारी दी। एक्टर ने ट्वीट किया, "बंदा आज से थिएटर्स में दस्तक दे रही है। भारी मांग के चलते फिल्म को रिलीज किया जा रहा है।"

Yayyy! #BANDAA IN CINEMAS FROM TODAY symbolic release on massive demand!