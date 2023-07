रितेश पांडे का गाना रिलीज होते ही वायरल, निकिता भारद्वाज और रवि पंडित की केमेस्ट्री ने जमाया रंग

रितेश पांडे ने अपने दमदार अभिनय से हमेशा लोगों का दिल जीता है। उनकी गाने अक्सर चार्ट बस्टर बने रहते हैं। अपने फैंस को अक्सर अलग-अलग धुनों से सजे गानों के जरिये मनोरंजन कराने वाले रितेश पांडे ऐसा ही एक और गाना लेकर हाजिर हुए हैं जो कि रिलीज होते ही ट्रेंड भी करने लगा है। फैंस ने उनकी क्रिएटिविटी की तारीफ की है।

Ritesh Pandey New Song Released. Photo Credit: Youtube

