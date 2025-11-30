Sidhu Moose Wala के नए गाने ने YouTube पर मचाया तहलका, 30 मिलियन व्यूज के साथ बना नंबर 1
Barota Song: पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसे वाला के लेटेस्ट गाने 'बरोटा' को रिलीज होने के 48 घंटों के अंदर YouTube पर 28 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं। यह गाना YouTube के म्यूजक चार्ट पर नंबर 1 पर आ गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसे वाला के मरणोपरांत सिंगल बरोटा रिलीज किया गया जिसने सिर्फ 48 घंटों में यूट्यूब पर तलहका मचा दिया है। गाने को रिलीज होने के दो दिनों के अंदर YouTube पर 28 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। यह ट्रैक शुक्रवार को मूसे वाला के ऑफिशियल चैनल पर अपलोड किया गया था। यह तेजी से उनके ग्लोबल फैन बेस का ध्यान खींच रहा है, जो उनके म्यूजिक से जुड़े हुए हैं।
YouTube पर बना नंबर 1
ऑनलाइन अपने शुरुआती तीन घंटों में, बरोटा को 2.2 मिलियन व्यूज़ और 700,000 से ज्यादा लाइक्स मिले। पहले दस मिनट में एंगेजमेंट ज्यादा रहा, क्योंकि लाइक काउंट 200,000 से ज्यादा हो गया। तीसरे घंटे के आखिर तक म्यूज़िक वीडियो पर कमेंट्स 500,000 से ज्यादा हो गए थे, जिसमें यूज़र्स ने रिएक्शन और रिव्यू शेयर किए थे। अब तक बरोटा को 1.7 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। इससे YouTube की ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर इसकी मौजूदगी पक्की हो गई है।
यह गाना 4 मिनट से थोड़ा लंबा है, उसमें मूसेवाला के पहले के कामों में इस्तेमाल किए गए खास लिरिकल थीम हैं। इनमें गांव के रेफरेंस, पंजाब के कल्चरल मोटिफ और जवानी, गर्व, दुश्मनी और फिजिकल ताकत की कहानियां शामिल हैं। इस ट्रैक को सुनकर फैंस के बीच अपने चहेते मूसेवाला की यादें ताजा हो गई हैं।
मरणोपरांत सिंगर का 9वां गाना
मई 2022 में मानसा जिले के जवाहरके गांव में मूसेवाला की मौत के बाद, बरोटा उनका 9 वां गाना है जो मरणोपरांत रिलीज हुआ है। उनका परिवार उनकी रिलीज की देखरेख करता रहा है और उनकी कलात्मक विरासत से जुड़े मील के पत्थरों को याद करता रहा है। इस साल की शुरुआत में, तीन गानों वाला एल्बम मूस प्रिंट मूस वाला के 32वें जन्मदिन पर लॉन्च किया गया था। चार महीनों में इसे 100 मिलियन व्यूज मिल गए।
इस नए अपलोड पर फैंस के जबरदस्त रिएक्शन से पता चलता है कि 2022 में सिद्धू मूस वाला की अचानक मौत के बाद भी उनके म्यूजिक के लिए लोग आज भी दीवाने हैं।
