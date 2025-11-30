Sidhu Moose Wala के नए गाने ने YouTube पर मचाया तहलका, 30 मिलियन व्यूज के साथ बना नंबर 1

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसे वाला के मरणोपरांत सिंगल बरोटा रिलीज किया गया जिसने सिर्फ 48 घंटों में यूट्यूब पर तलहका मचा दिया है। गाने को रिलीज होने के दो दिनों के अंदर YouTube पर 28 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। यह ट्रैक शुक्रवार को मूसे वाला के ऑफिशियल चैनल पर अपलोड किया गया था। यह तेजी से उनके ग्लोबल फैन बेस का ध्यान खींच रहा है, जो उनके म्यूजिक से जुड़े हुए हैं।

YouTube पर बना नंबर 1 ऑनलाइन अपने शुरुआती तीन घंटों में, बरोटा को 2.2 मिलियन व्यूज़ और 700,000 से ज्यादा लाइक्स मिले। पहले दस मिनट में एंगेजमेंट ज्यादा रहा, क्योंकि लाइक काउंट 200,000 से ज्यादा हो गया। तीसरे घंटे के आखिर तक म्यूज़िक वीडियो पर कमेंट्स 500,000 से ज्यादा हो गए थे, जिसमें यूज़र्स ने रिएक्शन और रिव्यू शेयर किए थे। अब तक बरोटा को 1.7 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। इससे YouTube की ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर इसकी मौजूदगी पक्की हो गई है।