'स्त्री 2' की सफलता के बाद Shraddha Kapoor ने इस वजह से ठुकराईं फिल्में, कहा- बहुत पैसे भी ऑफर हुए लेकिन...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) करीब ढाई साल के बाद फिल्म 'ईठा' से बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए एकदम तैयार हैं। 'स्त्री 2' (Stree 2) की सफलता के बाद से ही दर्शक उनकी आगामी फिल्म का इंतजार कर रहे थे जोकि अब खत्म होने वाला है।

श्रद्धा कपूर की आगामी फिल्म 'ईठा' अगले महीने सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। इस बीच एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि 'ईठा' से पहले उन्हें कई फिल्में ऑफर हुई थीं, लेकिन उन्होंने सभी को ठुकरा दिया।

ढाई साल के गैप पर बोलीं श्रद्धा 'स्त्री' और 'स्त्री 2' की सफलता ने श्रद्धा कपूर की किस्मत चमका दी थी। 2024 में आई 'स्त्री 2' की सफलता के बाद से ही श्रद्धा फिल्मों से गायब रहीं। कई फिल्मों के साथ नाम जुड़ा, लेकिन आखिर में उनकी फिल्म 'ईठा' का ऐलान हुआ। अब श्रद्धा का कहना है कि 'स्त्री 2' के बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने सभी को ठुकरा दिया।

स्त्री 2 की सफलता के बाद ठुकराईं फिल्में श्रद्धा कपूर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आस्क मी सेशन के दौरान ढाई साल से फिल्मों से गायब रहने की वजह बताई। उन्होंने कहा, "स्त्री 2 के बाद मुझे कई फिल्मों के ऑफर मिले और काफी पैसे भी ऑफर हुए, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि जब तक मुझे कोई परफेक्ट कहानी नहीं मिल जाती, तब तक मैं कोई भी फिल्म साइन नहीं करूंगी। मेरे दिल ने कहा कि मुझे धैर्य रखना चाहिए और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया।"