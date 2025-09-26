शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा से 15 करोड़ रुपये लेने से किया इनकार, धोखाधड़ी की जांच जारी

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के वकील ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने 10 साल पहले पति राज कुंद्रा से 15 करोड़ रुपये नहीं लिए थे। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) राज कुंद्रा से जुड़े कथित 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही है। वकील ने कहा कि शिल्पा शेट्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और वे शरारत की जड़ तक जाएंगे।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के वकील ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपने पति और बिजनेसमैन से अभिनेता बने राज कुंद्रा से 10 साल पहले 15 करोड़ रुपये नहीं लिए थे। आपको बता दें कि इस लेन-देन की जांच अब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा की जा रही है, क्योंकि उन्होंने राज कुंद्रा से जुड़े कथित 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले की जांच तेज कर दी है।

शिल्पा के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे 25 करोड़ पहले खबर आई थी कि शिल्पा, बिपाशा बसु और नेहा धूपिया समेत चार अभिनेत्रियों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए थे। इसके अलावा, बालाजी एंटरटेनमेंट के खातों में भी लेनदेन का पता चला था। EOW ने लगभग 25 करोड़ रुपये के सीधे ट्रांसफर का पता लगाया था।