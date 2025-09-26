शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा से 15 करोड़ रुपये लेने से किया इनकार, धोखाधड़ी की जांच जारी
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के वकील ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने 10 साल पहले पति राज कुंद्रा से 15 करोड़ रुपये नहीं लिए थे। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) राज कुंद्रा से जुड़े कथित 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही है। वकील ने कहा कि शिल्पा शेट्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और वे शरारत की जड़ तक जाएंगे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के वकील ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपने पति और बिजनेसमैन से अभिनेता बने राज कुंद्रा से 10 साल पहले 15 करोड़ रुपये नहीं लिए थे। आपको बता दें कि इस लेन-देन की जांच अब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा की जा रही है, क्योंकि उन्होंने राज कुंद्रा से जुड़े कथित 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले की जांच तेज कर दी है।
शिल्पा के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे 25 करोड़
पहले खबर आई थी कि शिल्पा, बिपाशा बसु और नेहा धूपिया समेत चार अभिनेत्रियों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए थे। इसके अलावा, बालाजी एंटरटेनमेंट के खातों में भी लेनदेन का पता चला था। EOW ने लगभग 25 करोड़ रुपये के सीधे ट्रांसफर का पता लगाया था।
वकील ने दी शिल्पा की तरफ से सफाई
अब शिल्पा के वकील ने इस मामले में अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा, "प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि मेरी क्लाइंट शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को लगभग 10 साल पहले अपने पति राज कुंद्रा से एक लेनदेन के लिए कथित तौर पर 15 करोड़ रुपये की राशि मिली थी, जिसकी कथित तौर पर आर्थिक अपराध शाखा (मुंबई) द्वारा जांच की जा रही है। सबसे पहले, हम यह बताना चाहेंगे कि यह जानकारी पूरी तरह से फर्जी और शरारतपूर्ण है, जिसे जानबूझकर मेरी क्लाइंट को बदनाम करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में डाला गया है।"
मेरे क्लाइंट को बदनाम करने की कोशिश - वकील
वकील के आधिकारिक बयान में आगे कहा गया है,"हम शरारत की जड़ तक जाएंगे और मेरे मुवक्किल को बदनाम करने के लिए शरारतपूर्ण तरीके से प्रसारित सभी समाचार लेखों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही और नागरिक क्षतिपूर्ति दर्ज करने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया अपनाएंगे। मेरे मुवक्किल को ऐसी कोई राशि कभी नहीं मिली और इस स्तर पर, हम और कुछ नहीं बता सकते क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। हालांकि, मेरे मुवक्किल उन सभी फर्जी मीडिया लेखों के खिलाफ आपराधिक और नागरिक मामले शुरू करने के लिए मजबूर हैं जिन्होंने सच्चाई की पुष्टि किए बिना समाचार प्रसारित किया है।"
इससे पहले इस मामले को लेकर राज से पांच घंटे की बातचीत की गई थी।
