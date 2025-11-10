60 करोड़ का केस Shilpa Shetty के लिए बना सिरदर्द, पति राज कुंद्रा संग पहुंचीं हाई कोर्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने मुंबई पुलिस की फायनेंशियल क्राइम ब्रांच द्वारा उनके खिलाफ दर्ज 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का सहारा लिया है। उन्होंने एफआईआर को रद्द करने के साथ ही अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि पुलिस को मामले में चार्जशीट दाखिल करने से रोका जाए और उनकी याचिकाओं पर सुनवाई होने तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

