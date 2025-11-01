Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    25 साल पुराना ये 6 मिनट का गाना Youtube पर है ट्रेंडिंग, दिल टूटे आशिकों का सहारा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:42 PM (IST)

    बॉलीवुड फिल्में गानों के बिना बिल्कुल अधूरी होती है। कई फिल्में हिट नहीं होती, लेकिन उनके गाने पॉपुलर हो जाते हैं। आज हम आपको शिल्पा शेट्टी के एक ऐसे गाने के बारे में बता रहे हैं, जिसे सुनकर हर दिल टूटे आशिक को अपना कोई खास याद आ जाएगा। ये गाना 25 साल बाद भी Youtube पर ट्रेंडिंग है।

    prefferd source google
    Hero Image

    धड़कन में शिल्पा शेट्टी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 और 2000 के दशक की शुरुआत की बॉलीवुड फिल्में अपने रोमांस, ड्रामा, संगीत और एक्शन के लिए जानी जाती थीं। ऐसी ही एक फिल्म जो अपनी दिलकश कहानी और सुकून भरे गानों के लिए आज भी याद की जाती है, वह है साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म 'धड़कन'।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कितना था धड़कन का कलेक्शन

    इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी ने काम किया था। धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित,धड़कन सिनेमाघरों में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 9 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 26 करोड़ रुपये की कमाई की थी। 2 घंटे 41 मिनट की अवधि के बावजूद, इसने दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखा। फिल्म में दिल टूटे आशिक की कहानी दिखाई गई है जो अपनी महबूबा को भूलने को तैयार नहीं है जबकि उसकी शादी हो गई है।

    Dhadkan (1)

    यह भी पढ़ें- एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने विदेश यात्रा की अनुमति वाली याचिका हाई कोर्ट से ली वापस, 60 करोड़ की ठगी से जुड़ा है मामला

    देव के किरदार के लिए हुई थी मुश्किल

    बता दें कि फिल्म ने कास्ट सेलेक्शन को लेकर भी एक कहानी है। अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी को राम और अंजलि की भूमिका के लिए चुन लिया गया था। लेकिन देव का किरदार थोड़ा जटिल था, इसलिए अरबाज़ खान और बॉबी देओल सहित कई अभिनेताओं ने इसे ठुकरा दिया। हालांकि, सुनील शेट्टी आगे आए और इस भूमिका को निभाने के लिए तैयार हो गए। इसमें वो काफी बेहतरीन भी लगे। दिलचस्प बात यह है कि धड़कन 11 अगस्त को सुनील शेट्टी के 39वें जन्मदिन पर रिलीज हुई थी। उनके नेगेटिव रोल के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला।

    एक शब्द से हिट हुआ गाना

    दमदार कहानी, एक्टिंग के अलावा इसके गाने फिल्म की जान थे। फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो करीब 6 मिनट 16 सेकेंड का था इसका एक-एक शब्द लोगों के कानों में गूंजने लगा। इसका टाइटल सॉन्ग तो ऐसा ब्लॉकबस्टर हुआ कि हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था। इस गाने को अभिजीत और अल्का याज्ञनिक ने गाया था और नदीम श्रवण ने म्यूजिक दिया था। समीर अंजान ने इसके बोल लिखे थे। तुम दिल की धड़कन हो गाने में 'धड़कन' शब्द ऐसा था जो फिल्म का केंद्र भी था और इस गाने को हिट बनाने में भी कामयाब रहा। इसे यूट्यूब पर 27 मिलियन व्यूज मिले और हर दिल टूटे आशिक के लिए ये लव एंथम बन गया था।

    यह भी पढ़ें- Shilpa Shetty की मां की अचानक बिगड़ी तबीयत, लीलावती अस्पताल में करवाया गया भर्ती