25 साल पुराना ये 6 मिनट का गाना Youtube पर है ट्रेंडिंग, दिल टूटे आशिकों का सहारा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 और 2000 के दशक की शुरुआत की बॉलीवुड फिल्में अपने रोमांस, ड्रामा, संगीत और एक्शन के लिए जानी जाती थीं। ऐसी ही एक फिल्म जो अपनी दिलकश कहानी और सुकून भरे गानों के लिए आज भी याद की जाती है, वह है साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म 'धड़कन'।

कितना था धड़कन का कलेक्शन इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी ने काम किया था। धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित,धड़कन सिनेमाघरों में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 9 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 26 करोड़ रुपये की कमाई की थी। 2 घंटे 41 मिनट की अवधि के बावजूद, इसने दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखा। फिल्म में दिल टूटे आशिक की कहानी दिखाई गई है जो अपनी महबूबा को भूलने को तैयार नहीं है जबकि उसकी शादी हो गई है।