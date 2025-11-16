'अब मैं हल्का...' Sherlyn Chopra ने हटवाया 825 ग्राम का बेस्ट इम्प्लॉन्ट, सिलीकॉन से हुई थीं ये दिक्कतें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री और मॉडल शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह ब्रेस्ट इम्प्लांट हटाना चाह रही हैं। इसके लिए उन्होंने सर्जरी करवाई और अब सर्जरी के बाद शर्लिन चोपड़ा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। एक पोस्ट के जरिए एक्ट्रेस ने बताया कि उनके लिए 825 ग्राम का ये सिलिकॉन ढोना कितना मुश्किल होता जा रहा था।

क्लिप में शर्लिन ने बताया कि इसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा शारीरिक दिक्कते भी होने लगी थीं। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से सोशल मीडिया के बहकावे में न आने और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का आग्रह भी किया है।