'अब मैं हल्का...' Sherlyn Chopra ने हटवाया 825 ग्राम का बेस्ट इम्प्लॉन्ट, सिलीकॉन से हुई थीं ये दिक्कतें

अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने हाल ही में अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट हटवाने की सर्जरी करवाई है। उन्होंने बताया कि 825 ग्राम के इन सिलिकॉन इम्प्लांट्स के कारण उन्हें शारीरिक दिक्कतें हो रही थीं और अब वे हल्का महसूस कर रही हैं। शर्लिन ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया के बहकावे में आकर अपने शरीर के साथ खिलवाड़ न करें।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री और मॉडल शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह ब्रेस्ट इम्प्लांट हटाना चाह रही हैं। इसके लिए उन्होंने सर्जरी करवाई और अब सर्जरी के बाद शर्लिन चोपड़ा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। एक पोस्ट के जरिए एक्ट्रेस ने बताया कि उनके लिए 825 ग्राम का ये सिलिकॉन ढोना कितना मुश्किल होता जा रहा था।
क्लिप में शर्लिन ने बताया कि इसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा शारीरिक दिक्कते भी होने लगी थीं। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से सोशल मीडिया के बहकावे में न आने और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का आग्रह भी किया है।
वीडियो में शर्लिन ने दिया मैसेज
वीडियो में शर्लिन कहती हैं- "ये भारी बोझ मेरे सीने से हट चुके हैं। इनमें से प्रत्येक 825 ग्राम के थे। इनको हटाने के बाद मैं तितली की तरह हल्का महसूस कर रही हूं। देश के युवा पीढ़ी से मेरी गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रभाव में आकर एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए अपने शरीर के साथ कोई खिलवाड़ ना करें।
युवाओं को दी खास सलाह
उन्होंने आगे कहा, "आप जो भी करवा रहे हैं, उसके फायदे नुकसान पर विचार करें, अपने परिवार और मेडिकल एक्सपर्ट्स से चर्चा करें। कोई जल्दी न करें। भीड़ का हिस्सा बिल्कुल न बनें। अपनी प्रामाणिकता और वास्तविकता की हिफाजत करें।" इसी के साथ शर्लिन ने एक लंबा-चौड़ा नोट भी शेयर किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'मैं इस बात पर विश्वास करती हूं कि आपको अपनी लाइफ को किसी तरह के भार के साथ नहीं जीनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं अपनी टीम और डॉक्टर्स को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने सर्जरी और इसे हटाने में मेरी मदद की।'
