Shehnaaz Gill: 'मुझे प्यार में धोखा मिला, सब मुझे छोड़कर गए', शहनाज गिल का पास्ट रिलेशनशिप पर छलका दर्द

Shehnaaz Gill On her Past Relationship बॉलीवुड एक्ट्रेस शहनाज गिल ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में अपने पास्ट रिलेशनशिप पर दर्द बयां किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें एक-दो बार नहीं बल्कि कई बार प्यार में धोखा मिला है। हाल ही में शहनाज का नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है।

Shehnaaz Gill Talks About her Past Relationship says has been cheated in love many times. photo-Instagram

HighLights पास्ट रिलेशनशिप पर छलका शहनाज गिल का दर्द शहनाज गिल ने बताया- कई बार मिला प्यार में धोखा शहनाज गिल ने स्कूल लव पर भी किया खुलासा

नई दिल्ली, जेएनएन। Shehnaaz Gill On her Past Relationship: 'बिग बॉस सीजन 13' से मशहूर हुईं एक्ट्रेस शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) इन दिनों नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ अपने म्यूजिक वीडियो 'यार का सताया हुआ है' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच एक्ट्रेस ने अपने पास्ट रिलेशनशिप पर दर्द बयां किया है। शहनाज गिल को मिला प्यार में धोखा शहनाज गिल ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्होंने कभी भी किसी को प्यार में धोखा नहीं दिया है, लेकिन उन्हें कई बार मिला है। इंस्टैंट बॉलीवुड के साथ बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा- "मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है, लेकिन सबने मुझे दिया है। जो-जो गया है, मुझे छोड़कर गया है, क्योंकि जब आपको इंसान का पता चल जाता है कि उसका दो या तीन जगह चल रहा है तो इंसान खुद ही पीछे हट जाता है। वरना मैंने आज तक किसी को कभी धोखा नहीं दिया।" शहनाज गिल ने इसी इंटरव्यू में अपने स्कूल के क्रश का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनके स्कूल में एक लड़का था, जिस पर सभी मरती थीं, लेकिन वह उन पर फिदा था। वह क्लास में सबसे बुद्धिमान था और उनका सारा होमवर्क करता था। दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए थे। बाद में एक्ट्रेस को एहसास हुआ था कि वह उन्हें लाइक करता है। क्या रिश्ते में थे शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला? 'बिग बॉस 13' में शहनाज गिल की मुलाकात सिद्धार्थ शुक्ला से हुई थी। दोनों के बीच एक गहरा बॉन्ड देखने को मिला था। वे एक-दूसरे के काफी क्लोज थे। शो के खत्म होने के बाद भी दोनों साथ रहे। भले ही वे अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं करते थे, लेकिन हमेशा जाहिर करते थे कि वे एक-दूसरे के लिए कितने स्पेशल हैं। हालांकि, 2 सितंबर 2021 को सिद्धार्थ का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। इस चीज ने शहनाज को तोड़कर रख दिया था। अब वह रिलेशनशिप से दूर सिर्फ काम पर ध्यान दे रही हैं। शहनाज गिल का वर्क फ्रंट शहनाज गिल ने सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। उनके पास जॉन अब्राहम, रितेश देशमुख और नोरा फतेही के साथ '100 %' है। वह भूमि पेडनेकर और अनिल कपूर के साथ 'थैंक यू फॉर कमिंग' (Thank You for Cumming) में नजर आएंगी।

