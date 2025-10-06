Junoon की इस हीरोइन का 47 साल बाद बदल गया है पूरा लुक, अब कहां और क्या कर रही हैं एक्ट्रेस?

साल 1978 में शशि कपूर की फिल्म जुनून से रातोंरात लोकप्रिय हुईं नफीसा अली (Nafisa Ali) किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। दिखने में विदेशी लगने वालीं नफीसा ने कई मूवीज में अभिनय किया। आज वह कैसी दिखती हैं और क्या कर रही हैं चलिए आपको उनके बारे में बताते हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 1978 में रिलीज हुई फिल्म जुनून तो आपने देखी ही होगी। यह शशि कपूर की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म से यूं तो कई अभिनेत्रियों की किस्मत चमकीं, लेकिन जिनकी खूबसूरती पर हर किसी की नजर अटक गई, वो थीं नफीसा अली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नफीसा अली शशि कपूर की फिल्म जुनून से रातोंरात पॉपुलर हो गई थीं। दिल से देसी और दिखने में एकदम विदेशी थीं। उनकी नीली आंखें, खूबसूरत नैन-नक्श और प्यारी सी मुस्कान पर आखिर कौन फिदा ना हो जाए। मगर क्या आपको पता है कि 47 साल बाद नफीसा कैसी दिखती हैं?

मॉडल भी रह चुकी हैं नफीसा अली कोलकाता में जन्मीं नफीसा अली एक्टिंग करियर शुरू करने से पहले मॉडल थीं। उन्होंने मिस इंटरनेशनल में भारत को रीप्रेजेंट भी किया था। वह नेशनल स्विमर भी रह चुकी हैं। 70 के दशक में नफीसा ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा था और जुनून मूवी से पॉपुलैरिटी हासिल की थी। उन्हें अपनी खूबसूरती और अदाकारी के लिए खूब पसंद किया गया।

बीमारी के चलते बाल्ड हुईं नफीसा अली बहुत कम लोग जानते हैं कि नफीसा अली इस वक्त एक गंभीर बीमारी से लड़ रही हैं। उन्हें तीसरे स्टेज का ओवेरियन कैंसर है। इन दिनों एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर कर रही हैं कि वह इस बीमारी से कितनी मजबूती के साथ लड़ रही हैं।