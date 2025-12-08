20 पानी-पुरी एक साथ खा जाते थे Shammi Kapoor, भांजे ने किया खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शम्मी कपूर हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में शुमार थे। अपनी बेहतरीन फिल्मों के जरिए उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। जिस तरह से फिल्मों में शम्मी का चुलबुला अंदाजा देखने को मिलता था, ठीक उसी प्रकार वह निजी जिंदगी में मस्तमौला इंसान थे।

हाल ही में शम्मी कपूर के भांजे और अभिनेता जतिन कपूर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें जतिन ने इस बात का खुलासा किया है कि वह उनके मामे को खाने में पानी-पुरी एक अनोखे अंदाज में खाने का बहुत शौक था। आइए जानते हैं कि जतिन कपूर ने क्या कहा है-

शम्मी कपूर का फेवरेट स्ट्रीट फूड पृथ्वीराज कपूर के नाती और एक्टर जतिन कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह अपने ननिहाल को लेकर कई सारे किस्से साझा करते रहते हैं। हाल ही में जतिन ने अपने मामा शम्मी कपूर को लेकर एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया, जिसका एक लेटेस्ट वीडियो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड किया है। इस वीडियो में जतिन कपूर शम्मी कपूर के सबसे फेवरेट स्ट्रीट फूड्स पानी-पुरी के बारे में बता रहे हैं। वह कहते हैं-