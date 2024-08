लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किए जाने के बाद उड़ी SRK की धज्जियां, यूजर्स बोले- शर्म आनी चाहिए

जिस किंग खान की अब तक फैंस तारीफ कर रहे थे, उसी किंग खान की उन्होंने सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ाई हैं। दरअसल, लोनार्को फिल्म फेस्टिवल से शाह रुख का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें किंग खान फोटोग्राफर्स को पोज दे रहे होते हैं कि तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति फ्रेम में आ जाता है। जो बात यूजर्स को नहीं अच्छी लगी, वह ये कि उन्होंने प्यार से बोलने की बजाय धक्का दिया।

. #ShahRukhKhan he pushed that old man!!! Shame on you @iamsrk pic.twitter.com/eA1g3G66xb