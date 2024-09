IIFA Awards में Shah Rukh Khan ने की बॉलीवुड से अपने रिटायरमेंट प्लान पर बात, बोले- इस मामले में धोनी की तरह हूं

Karan Johar - so why don't you retire

Shah Rukh Khan - Legends know when to retire like Sachin Tendulkar, Sunil Chhetri, Roger Federer

SRK - Me & Dhoni are different kind of legends, we play 10 IPL after saying no

Vicky Kaushal - Retirement are for legends, Kings are forever pic.twitter.com/gEeAS48BGN— sohom (@AwaaraHoon) September 29, 2024

मणि रत्नम के छुए पैर

किंग खान ने इस खूबसूरत जवाब के अलावा इस जेश्चर से भी पैर छू लिया कि उन्होंने 'दिल से' डायरेक्टर मणि रत्नम के पैर छुए। साथ ही इस फिल्म का म्यूजिक देने वाले एआर रहमान को गले भी लगाया।

