Shah Rukh Khan: प्रेग्नेंट फैन अपने जुड़वा बच्चों का नाम रखना चाहती है 'पठान-जवान', SRK ने दिया मजेदार जवाब

नई दिल्ली, जेएनएन। शाह रुख खान ने रविवार को अपनी पहली फिल्म दीवाना की रिलीज की एनिवर्सरी पर बॉलीवुड में 31 साल पूरे कर लिए। अभिनेता ने इस अवसर पर ट्विटर पर अपने पॉपुलर आस्क एसआरके सेशन में से एक में फैंस के साथ ऑनलाइन बातचीत की। बातचीत के दौरान, उन्होंने एक फीमेल फैन को मजेदार जवाब देकर दिल जीत लिया, जिसने कहा कि वह अपने जुड़वां बच्चों का नाम उनकी दो फिल्मों के नाम पर रखना चाहती थी।

शाह रुख ने रविवार शाम को ट्विटर पर फैंस से एक क्विक सेशन AskSRK का सेशन रखा और फैंस से सवाल पूछने के लिए कहा। इनमें से एक सवाल एक महिला प्रशंसक ने क्वेरी में लिखा, मैं प्रेग्नेंट हूं और जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। ट्वीट में लिखा, "सर, मैं जुड़वां बच्चों से गर्भवती हूं..मुझे शुभकामनाएं दें, मैं उनका नाम पठान और जवान रखूंगी AskSRK।"

All the best but please name them something better!! https://t.co/4cdYLSAz7w