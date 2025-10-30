Language
    Satish Shah ने मौत से 3 घंटे पहले रत्ना पाठक को क्या किया था मैसेज? कहा- 'लोग मुझे अक्सर...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:53 PM (IST)

    सतीश शाह (Satish Shah) के निधन पर रत्ना पाठक शाह ने उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी। एक्ट्रेस ने बताया कि उनका आखिरी मैसेज एक जोक था जिसे पढ़ते-पढ़ते आज भी उन्हें विश्वास नहीं होता। उन्होंने बताया कि मौत से चंद घंटे पहले सतीश शाह ने उन्हें एक मैसेज किया था और रिप्लाई करने के कुछ समय बाद ऐसी खबर आई।

    Hero Image

    रत्ना पाठक शाह के साथ सतीश शाह (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साराभाई वर्सेज साराभाई एक्टर सतीश शाह का कुछ समय पहले ही निधन हो गया था। एक्टर किडनी की बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे थे और किडनी फेल हो जाने के कारण उनकी निधन हो गया। अचानक आई इस खबर ने सभी को सदमे में डाल दिया।

    वहीं अब अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह ने सतीश शाह के साथ अपनी अंतिम बातचीत को याद किया है। एक्ट्रेस ने बताया कि सतीश शाह ने उन्हें क्या आखिरी व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, जिसे वो अब उनका लास्ट जोक मानती हैं।

    तीन घंटे पहले किया था मैसेज

    रत्ना ने इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर को दोपहर 12:57 बजे उन्हें सतीश का एक मैसेज मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था,"मेरी उम्र की वजह से लोग अक्सर मुझे एडल्ट समझ लेते हैं।" रत्ना ने खुश होकर दोपहर 2:14 बजे जवाब दिया, "यह आपके लिए बिल्कुल सही है!" बमुश्किल दो घंटे बाद, दोपहर 3:49 बजे, उन्हें निर्माता जेडी मजेठिया का एक चौंकाने वाला मैसेज लिखा,जिसमें लिखा था,"सतीशभाई अब नहीं रहे!"

    Satish

    उन्होंने लिखा, "पहले तो ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही घटिया चाल चल रहा है। जैसे-जैसे यह बात समझ में आई, यह और भी अविश्वसनीय होता गया। सतीश चला गया! एक ऐसा इंसान जो जिंदगी को और खुलकर जीने,उस पर हंसने, हर वार सहने और मुस्कुराते हुए बाहर आने का दृढ़ निश्चय रखता था, चला गया!"

    Satish 3

    अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था - रत्ना

    रत्ना ने बताया कि उनके सारे फ्रेंड्स इसी तरह शॉक्ड थे क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच है। हर कोई एक दूसरे को मैसेज करके कंफर्म कर रहा था।

    बता दें कि रत्ना पाठक शाह और सतीश शाह ने साराभाई वर्सेज साराभाई में साथ काम किया था। रत्ना ने माया और सतीश ने इंद्रवदन साराभाई की भूमिका निभाई थी। दोनों ऑनस्क्रीन और ऑफ स्क्रीन काफी अच्छे दोस्त थे।

