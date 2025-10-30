Satish Shah ने मौत से 3 घंटे पहले रत्ना पाठक को क्या किया था मैसेज? कहा- 'लोग मुझे अक्सर...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साराभाई वर्सेज साराभाई एक्टर सतीश शाह का कुछ समय पहले ही निधन हो गया था। एक्टर किडनी की बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे थे और किडनी फेल हो जाने के कारण उनकी निधन हो गया। अचानक आई इस खबर ने सभी को सदमे में डाल दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं अब अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह ने सतीश शाह के साथ अपनी अंतिम बातचीत को याद किया है। एक्ट्रेस ने बताया कि सतीश शाह ने उन्हें क्या आखिरी व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, जिसे वो अब उनका लास्ट जोक मानती हैं।

तीन घंटे पहले किया था मैसेज रत्ना ने इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर को दोपहर 12:57 बजे उन्हें सतीश का एक मैसेज मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था,"मेरी उम्र की वजह से लोग अक्सर मुझे एडल्ट समझ लेते हैं।" रत्ना ने खुश होकर दोपहर 2:14 बजे जवाब दिया, "यह आपके लिए बिल्कुल सही है!" बमुश्किल दो घंटे बाद, दोपहर 3:49 बजे, उन्हें निर्माता जेडी मजेठिया का एक चौंकाने वाला मैसेज लिखा,जिसमें लिखा था,"सतीशभाई अब नहीं रहे!"